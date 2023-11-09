Россия финансирует дезинформационную кампанию против Украины в Латинской Америке – Госдеп
Государственный департамент США заявил, что Россия финансирует длительную, хорошо оплачиваемую дезинформационную кампанию, в частности против Украины в Латинской Америке.
Источник: "Европейская правда", Государственный департамент Соединенных Штатов
Детали: В заявлении говорится, что конечной целью Кремля является отмывание своей пропаганды и дезинформации через местные СМИ способом, который будет органично восприниматься латиноамериканской аудиторией, чтобы подорвать поддержку Украины, а также распространять антиамериканские и антинатовские настроения.
Ведомство отмечает, что РФ планирует использовать развитые медиаконтакты в Аргентине, Боливии, Чили, Колумбии, Кубе, Мексике, Венесуэле, Бразилии, Эквадоре, Панаме, Парагвае, Перу и Уругвае, среди других стран Латинской Америки, для проведения кампании информационных манипуляций.
В качестве примера Госдеп указывает на то, что такие фирмы, как Агентство социального проектирования (АСП), Институт развития интернета и "Структура" координировали разработку кампании информационных манипуляций, направленной на Латинскую Америку, которая имеет целью продвижение стратегических интересов РФ в регионе путем открытого и скрытого сотрудничества с местными СМИ и влиятельными лицами для распространения дезинформации и пропаганды.
"Это фирмы, оказывающие "влияние за вознаграждение", с мощными техническими возможностями, опытом эксплуатации открытых информационных сред, а также историей распространения дезинформации и пропаганды для достижения целей России в сфере внешнего влияния", – говорится в заявлении.
В Госдепе указали, что Москва распространяет оригинальные истории или усиливает уже существующий популярный или раскалывающий дискурс, используя сеть государственных СМИ, прокси-серверов и субъектов влияния в соцсетях, а затем интенсифицирует этот контент для дальнейшего проникновения в западную информационную среду.
"Темы операций прежде всего сосредоточены на попытках убедить латиноамериканскую аудиторию в том, что война РФ против Украины является справедливой и что они могут объединиться с Россией для победы над неоколониализмом", – отмечается в заявлении.
Напомним:
- Ранее США обнародовали отчет американской разведки, направленный в более 100 стран, в котором говорится о том, что Москва использует шпионов, социальные сети и российские государственные СМИ для подрыва веры общественности в честность демократических выборов во всем мире.
- Высокопоставленный чиновник Государственного департамента США на брифинге для журналистов перед публикацией отчета на условиях анонимности заявил, что РФ, вероятно, продолжит осуществлять операции влияния после успеха в распространении дезинформации о президентских выборах 2020-го и пандемии COVID-19.
- Он добавил, что отчет передали более 100 посольствам США в Америке, Европе, Азии и Африке для распространения среди правительств принимающих стран. Кроме того, Вашингтон провел брифинг для правительств этих стран и поделился оценкой действий РФ.
- В прошлом году в Госдепе США со ссылкой на данные американской разведки заявили, что Россия тайно потратила более 300 миллионов долларов с 2014 года, чтобы попытаться повлиять на политиков и других официальных лиц в более чем двух десятках стран.