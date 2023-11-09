Россия финансирует дезинформационную кампанию против Украины в Латинской Америке – Госдеп

Государственный департамент США заявил, что Россия финансирует длительную, хорошо оплачиваемую дезинформационную кампанию, в частности против Украины в Латинской Америке.

Источник: "Европейская правда", Государственный департамент Соединенных Штатов

Детали: В заявлении говорится, что конечной целью Кремля является отмывание своей пропаганды и дезинформации через местные СМИ способом, который будет органично восприниматься латиноамериканской аудиторией, чтобы подорвать поддержку Украины, а также распространять антиамериканские и антинатовские настроения.

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Ведомство отмечает, что РФ планирует использовать развитые медиаконтакты в Аргентине, Боливии, Чили, Колумбии, Кубе, Мексике, Венесуэле, Бразилии, Эквадоре, Панаме, Парагвае, Перу и Уругвае, среди других стран Латинской Америки, для проведения кампании информационных манипуляций.

В качестве примера Госдеп указывает на то, что такие фирмы, как Агентство социального проектирования (АСП), Институт развития интернета и "Структура" координировали разработку кампании информационных манипуляций, направленной на Латинскую Америку, которая имеет целью продвижение стратегических интересов РФ в регионе путем открытого и скрытого сотрудничества с местными СМИ и влиятельными лицами для распространения дезинформации и пропаганды.

"Это фирмы, оказывающие "влияние за вознаграждение", с мощными техническими возможностями, опытом эксплуатации открытых информационных сред, а также историей распространения дезинформации и пропаганды для достижения целей России в сфере внешнего влияния", – говорится в заявлении.

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В Госдепе указали, что Москва распространяет оригинальные истории или усиливает уже существующий популярный или раскалывающий дискурс, используя сеть государственных СМИ, прокси-серверов и субъектов влияния в соцсетях, а затем интенсифицирует этот контент для дальнейшего проникновения в западную информационную среду.

"Темы операций прежде всего сосредоточены на попытках убедить латиноамериканскую аудиторию в том, что война РФ против Украины является справедливой и что они могут объединиться с Россией для победы над неоколониализмом", – отмечается в заявлении.

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