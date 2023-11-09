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Європарламент вимагає посилити контроль над санкціями проти РФ — резолюція

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 9 листопада 2023, 16:03
Європарламент вимагає посилити контроль над санкціями проти РФ — резолюція
Фото: Getty Images

Європейський парламент у четвер ухвалив резолюцію, в якій вимагає посилення контролю на рівні ЄС за дотриманням санкцій проти Росії, євродепутати занепокоєні щодо існуючих лазівок у санкційному режимі ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Дослівно: "Наголошуючи на безпрецедентному характері обмежувальних заходів ЄС, члени Європарламенту занепокоєні відсутністю належного правозастосування та спробами підірвати зусилля зі стратегічного послаблення російської економічної та промислової бази, а також перешкоджати здатності країни вести війну".

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У резолюції вказується, що Росія, зокрема, здатна обходити обмеження цін на нафту.

В ній також йдеться, що імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської нафти з таких країн, як Індія, різко зріс, що по суті створило обхідний шлях для російської нафти в ЄС.

Депутати ЄП також звертають увагу, що важливі західні компоненти все ще потрапляють до Росії через такі країни, як Китай, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Казахстан, Киргизстан і Сербія.

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Євродепутати занепокоєні торгівлею критично важливими для війни товарами між країнами-членами ЄС і РФ, а також повідомленнями про те, що такі країни, як Азербайджан, легалізують російський газ для експорту в ЄС.

Депутати також зазначили, що ЄС, як і раніше, залишається одним із найбільших клієнтів Росії щодо викопного пального завдяки триваючому імпорту трубопровідного газу та СПГ.

Крім того, депутати Європарламенту хочуть, щоб Єврокомісія і країни-члени ЄС розширили санкції, включивши в них повну заборону на продаж і огранювання алмазів російського походження або реекспортованих Росією до ЄС.

ЄС також повинен вивчити правові шляхи, які дозволять конфіскувати заморожені російські активи і використати їх для відновлення України.

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Теми: ЄСсанкціїРосія
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