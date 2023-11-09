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ЗСУ отримали від ЄС другу партію собак-саперів

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 9 листопада 2023, 19:24
ЗСУ отримали від ЄС другу партію собак-саперів
ФОТО: ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄС У ВАРШАВІ

Збройні Сили України отримали від Європейського Союзу другу партію собак-саперів, їх протягом двох місяців навчали поліцейські-кінологи. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: Собак – німецьких, бельгійських і нідерландських вівчарок – підготували в межах проєкту Генерального директорату Єврокомісії з питань міграції та внутрішніх справ і служби з питань інструментів закордонної політики ЄС.

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Собаки-саперів протягом кількох місяців навчали відставні поліцейські-кінологи з країн ЄС, а їхня підготовка відбувалася у Фінляндії, Бельгії та Люксембурзі. Після навчання вони разом із опікунами прибули до Польщі, де їх і передали українським опікунам.

 
ФОТО: ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄС У ВАРШАВІ

Собаки-сапери, яких передає Єврокомісія, забезпечуватимуться спеціальним взуттям, окулярами, жилетами, кормом на адаптаційний період до одного місяця. Вони додатково матимуть спеціальні пристрої, прикріплені до жилетів, для виявлення радіоактивних елементів.

Додатково в межах цього проєкту ЗСУ отримали кілька спеціальних дронів, які допомагатимуть виявляти міни та інші вибухові пристрої. Орієнтовний бюджет цього проєкту, який триватиме до 2025 року, становить три мільйони євро.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом Єврокомісія передасть Україні 50 спеціально навчених собак-саперів. Першу групу з дев’яти собак-саперів Україна отримала в березні.

Теми: ЄСЗбройні силирозмінуваннядопомога Україні
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