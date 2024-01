Естонія надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги впродовж трьох років

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Таллінн виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року для кращого її озброєння.

Джерело: Алар Каріс на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським, "Європейська правда"

Пряма мова Каріса: "Україна потребує більшого і кращого озброєння. Потужності військової промисловості ЄС необхідно збільшити, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно, не завтра, а сьогодні. У нас не повинно бути жодних обмежень на постачання зброї Україні".

Today is a very special day, as we greet @ZelenskyyUa in #Estonia. Our strong friendship is based on shared values, ideals we drive for are always democracy and freedom. pic.twitter.com/hAWtclPEH1