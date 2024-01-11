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Естонія надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги впродовж трьох років

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 11 січня 2024, 12:22
Естонія надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги впродовж трьох років
Володимир Зеленський та Алар Каріс, фото з X (Twitter) Alar Karis

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Таллінн виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року для кращого її озброєння.

Джерело: Алар Каріс на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським, "Європейська правда"

Пряма мова Каріса: "Україна потребує більшого і кращого озброєння. Потужності військової промисловості ЄС необхідно збільшити, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно, не завтра, а сьогодні. У нас не повинно бути жодних обмежень на постачання зброї Україні".

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Деталі: Естонський президента наголосив, що в Естонії є конкретні плани щодо відновлення України, для чого було б також справедливо використовувати заморожені російські кошти.

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"Росія хоче завоювати не тільки Україну. Вона кинула виклик усьому демократичному світу", – резюмував Каріс.

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський зранку у четвер, 11 січня, прибув до естонської столиці Таллінна. Далі Зеленський вирушить до Латвії.

Напередодні Зеленський перебував з візитом у Вільнюсі. Литовський президент Гітанас Науседа оголосив про плани передати Україні наступні партії військової допомоги, до яких увійдуть боєприпаси, генератори та бронемашини M577.

Теми: Естоніядопомога Українізброягроші
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