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Эстония предоставит Украине 1,2 млрд евро помощи в течение трех лет

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 11 января 2024, 12:22
Эстония предоставит Украине 1,2 млрд евро помощи в течение трех лет
Владимир Зеленский и Алар Карис, фото из X (Twitter) Alar Karis

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Таллинн выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро до 2027 года для лучшего ее вооружения.

Источник: Алар Карис на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, "Европейская правда"

Прямая речь Кариса: "Украина нуждается в большем и лучшем вооружении. Мощности военной промышленности ЕС необходимо увеличить, чтобы Украина получала то, что ей нужно, не завтра, а сегодня. У нас не должно быть никаких ограничений на поставки оружия Украине".

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Детали: Эстонский президент подчеркнул, что у Эстонии есть конкретные планы по восстановлению Украины, для чего было бы также справедливо использовать замороженные российские средства.

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"Россия хочет завоевать не только Украину. Она бросила вызов всему демократическому миру", – резюмировал Карис.

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский утром в четверг, 11 января, прибыл в эстонскую столицу Таллинн. Далее Зеленский отправится в Латвию.

Накануне Зеленский находился с визитом в Вильнюсе. Литовский президент Гитанас Науседа объявил о планах передать Украине следующие партии военной помощи, в которые войдут боеприпасы, генераторы и бронемашины M577.

Темы: Эстонияпомощь Украинеоружиеденьги
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