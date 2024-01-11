Эстония предоставит Украине 1,2 млрд евро помощи в течение трех лет

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Таллинн выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро до 2027 года для лучшего ее вооружения.

Источник: Алар Карис на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, "Европейская правда"

Прямая речь Кариса: "Украина нуждается в большем и лучшем вооружении. Мощности военной промышленности ЕС необходимо увеличить, чтобы Украина получала то, что ей нужно, не завтра, а сегодня. У нас не должно быть никаких ограничений на поставки оружия Украине".

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Today is a very special day, as we greet @ZelenskyyUa in #Estonia. Our strong friendship is based on shared values, ideals we drive for are always democracy and freedom. pic.twitter.com/hAWtclPEH1 — Alar Karis (@AlarKaris) January 11, 2024

Детали: Эстонский президент подчеркнул, что у Эстонии есть конкретные планы по восстановлению Украины, для чего было бы также справедливо использовать замороженные российские средства.

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"Россия хочет завоевать не только Украину. Она бросила вызов всему демократическому миру", – резюмировал Карис.

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский утром в четверг, 11 января, прибыл в эстонскую столицу Таллинн. Далее Зеленский отправится в Латвию.

Накануне Зеленский находился с визитом в Вильнюсе. Литовский президент Гитанас Науседа объявил о планах передать Украине следующие партии военной помощи, в которые войдут боеприпасы, генераторы и бронемашины M577.