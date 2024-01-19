Стеження за журналістами Bihus.Info: Комісія з журналістської етики оприлюднила заяву
Комісія з журналістської етики (КЖЕ) оприлюднила заяву з приводу тиску на українських журналістів-розслідувачів, назвавши це "небезпечною загрозою для демократії і майбутнього країни".
Джерело: заява КЖЕ
Дослівно: "Прослуховування, прихована зйомка, непрохані візити за адресою проживання, цькування в соціальних мережах, звинувачення у нібито порушенні законодавства – усе це ми розцінюємо як залякування журналістів-розслідувачів та їхніх команд.
Останні атаки на Юрія Ніколова і Дениса Бігуса виглядають як заздалегідь сплановані кампанії з дискредитації медійників в очах суспільства. Метою таких атак є знищення репутації відомих журналістів і провокування недовіри до журналістських розслідувань в Україні".
Деталі: У заяві наголошують, що наслідком втручання у приватне життя медійників може бути розкриття конфіденційних джерел. Це може становити загрозу для джерел, і в майбутньому ускладнить пошук інформації для всіх журналістів.
Також у КЖЕ додають: розслідувальна журналістика в Україні відіграє значну роль в умовах воєнного стану, закритих реєстрів і обмежених можливостей суспільства проконтролювати дії влади. Комісія з журналістської етики вважає неприпустимим, аби на тлі погроз і тиску журналісти вдавалися до самоцензури й відмовлялися від гострих тем.
"Тільки притягнення винних до реальної відповідальності зможе зупинити ганебну кампанію із залякування журналістів та знецінення їхньої роботи", – наголошують у заяві.
Дослівно: "Комісія з журналістської етики нагадує, що гарантом дотримання конституційних прав громадян є Президент України, тому вимагає від нього продемонструвати спроможність захищати демократію і свободу слова.
Ми закликаємо правоохоронні органи, зокрема Службу безпеки України, Офіс Генерального прокурора, Національну поліцію України – всебічно й незаангажовано розслідувати зазначені випадки тиску. З огляду на серйозні загрози демократії та парламентаризму в Україні, закликаємо парламент до незалежного нагляду за розслідуванням атак проти журналістів.
Такі злочини не повинні залишитися безкарними".
Що передувало: Комітет захисту журналістів закликав українську владу провести розслідування щодо погроз журналісту Юрію Ніколову та стеження за командою Bihus.info та притягти винних до відповідальності.
Передісторія:
- 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info ймовірно вживають наркотичні речовини, керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.
- Пізніше Бігус заявив, що після спілкування з фігурантами відео з’ясувалося, що за членами редакції Bihus.Info стежили близько року, а фрагменти перехоплених розмов змонтували з кількох епізодів, між якими пройшли місяці.
- Парламентський комітет з питань свободи слова обіцяв направити запит до Служби безпеки України задля з’ясування причетних до стеження за журналістами Bihus.Info.
- Служба безпеки України 17 січня заявила, що розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.Info.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з правоохоронцями, зокрема з головою СБУ Василем Малюком, на ній обговорили стеження за журналістами Bihus.Info, про яке напередодні з’явилася інформація.