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Слежка за журналистами Bihus.Info: Комиссия по журналистской этике обнародовала заявление

Ольга ГлущенкоПятница, 19 января 2024, 00:32
Слежка за журналистами Bihus.Info: Комиссия по журналистской этике обнародовала заявление
Скриншот из видео Bihus.Info

Комиссия по журналистской этике (КЖЭ) обнародовала заявление по поводу давления на украинских журналистов-расследователей, назвав это "опасной угрозой для демократии и будущего страны".

Источник: заявление КЖЭ

Дословно: "Прослушивание, скрытая съемка, незваные визиты по адресу проживания, травля в социальных сетях, обвинения в якобы нарушении законодательства - все это мы расцениваем как запугивание журналистов-расследователей и их команд.

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Последние атаки на Юрия Николова и Дениса Бигуса выглядят как заранее спланированные кампании по дискредитации медийщиков в глазах общества. Целью таких атак является уничтожение репутации известных журналистов и провоцирование недоверия к журналистским расследованиям в Украине".

Детали: В заявлении отмечается, что следствием вмешательства в частную жизнь медийщиков может быть раскрытие конфиденциальных источников. Это может представлять угрозу для источников, и в будущем усложнит поиск информации для всех журналистов.

Также в КЖЕ добавляют: расследовательская журналистика в Украине играет значительную роль в условиях военного положения, закрытых реестров и ограниченных возможностей общества проконтролировать действия власти. Комиссия по журналистской этике считает недопустимым, чтобы на фоне угроз и давления журналисты прибегали к самоцензуре и отказывались от острых тем.

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"Только привлечение виновных к реальной ответственности сможет остановить позорную кампанию по запугиванию журналистов и обесцениванию их работы", – отмечается в заявлении.

Дословно: "Комиссия по журналистской этике напоминает, что гарантом соблюдения конституционных прав граждан является Президент Украины, поэтому требует от него продемонстрировать способность защищать демократию и свободу слова.

Мы призываем правоохранительные органы, в частности Службу безопасности Украины, Офис Генерального прокурора, Национальную полицию Украины - всесторонне и незаангажированно расследовать указанные случаи давления.  Учитывая серьезные угрозы демократии и парламентаризма в Украине, призываем парламент к независимому надзору за расследованием атак против журналистов.

Такие преступления не должны остаться безнаказанными".

Что предшествовало: Комитет защиты журналистов призвал украинскую власть провести расследование относительно угроз журналисту Юрию Николову и слежки за командой Bihus.info и привлечь виновных к ответственности.

Предыстория:

  • 16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info вероятно употребляют наркотические вещества, руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.
  • Позже Бигус заявил, что после общения с фигурантами видео выяснилось, что за членами редакции Bihus.Info следили около года, а фрагменты перехваченных разговоров смонтировали из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы.
  • Парламентский комитет по вопросам свободы слова обещал сформировать запрос в Службу безопасности Украины для выяснения причастных к слежке за журналистами Bihus.Info.
  • Служба безопасности Украины заявила, что расследует обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта Bihus.Info.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с правоохранителями, в том числе с главой СБУ Василием Малюком, на нем обсудили слежку за журналистами Bihus.Info, о которой накануне появилась информация.

Темы: СМИскандал
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