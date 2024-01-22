Слежка за командой Bihus.іnfo: полиция открыла 4 производства

Полиция зарегистрировала 4 производства по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни из-за скрытой съемки и прослушивания работников проекта Bihus.іnfo.

Источник: глава Национальной полиции Иван Выговский на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ" 22 января

Прямая речь: "Одно производство у Службы безопасности. Второе производство - даже не одно, а обратилось к нам 4 представителя от Bihus, мы зарегистрировали 4 производства по статье 182 - нарушение неприкосновенности частной жизни. Фактически, они внесены на выходных, пятница-суббота. Запланирован ряд следственных действий.

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Bihus опубликовал, что Служба безопасности уже определенные следственные действия провела. Мы также скоординируем наши действия и будем двигаться".

Детали: Он добавил, что в деле о препятствовании работе журналиста Юрия Николова установлены 4 непосредственных участника. Сейчас проводятся следственные действия, осматриваются телефоны.

Напомним: Производство СБУ по Bihus.Info открыто по ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

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