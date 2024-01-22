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Слежка за командой Bihus.іnfo: полиция открыла 4 производства

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 22 января 2024, 13:15
Слежка за командой Bihus.іnfo: полиция открыла 4 производства
СКРИН С ВИДЕО НАРОДНОЙ ПРАВДЫ

Полиция зарегистрировала 4 производства по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни из-за скрытой съемки и прослушивания работников проекта Bihus.іnfo.

Источник: глава Национальной полиции Иван Выговский на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ" 22 января

Прямая речь: "Одно производство у Службы безопасности. Второе производство - даже не одно, а обратилось к нам 4 представителя от Bihus, мы зарегистрировали 4 производства по статье 182 - нарушение неприкосновенности частной жизни. Фактически, они внесены на выходных, пятница-суббота. Запланирован ряд следственных действий. 

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Bihus опубликовал, что Служба безопасности уже определенные следственные действия провела. Мы также скоординируем наши действия и будем двигаться". 

Детали: Он добавил, что в деле о препятствовании работе журналиста Юрия Николова установлены 4 непосредственных участника. Сейчас проводятся следственные действия, осматриваются телефоны.

Напомним: Производство СБУ по Bihus.Info открыто по ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info вероятно употребляют наркотические вещества, руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.
  • Позже Бигус заявил, что после общения с фигурантами видео выяснилось, что за членами редакции Bihus.Info следили около года, а фрагменты перехваченных разговоров смонтировали из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы.
  • Парламентский комитет по вопросам свободы слова обещал сформировать запрос в Службу безопасности Украины для выяснения причастных к слежке за журналистами Bihus.Info.
  • Служба безопасности Украины заявила, что расследует обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки.
  • Журналисты Bihus.info провели расследование и узнали, как была организована слежка за командой проекта в загородном комплексе. В частности, по их данным, в операции участвовали около 30 человек.

Темы: полиция
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