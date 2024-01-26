Падіння Іл-76 у Росії: в ООН не можуть перевірити, що сталося насправді
Представники Організації Об'єднаних Націй не можуть перевірити інформацію щодо обставин падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом 24 січня.
Джерело: заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло на засіданні Ради безпеки ООН 25 січня, цитує "Суспільне"
Пряма мова Дікарпо: "За даними російської влади, на борту літака перебували 65 українських військовополонених, шість російських членів екіпажу і троє російських військовослужбовців. За даними української влади, на борту літака могли знаходитися ракети для російської військової системи.
ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи.
Зрозуміло те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну і війни, що триває".
Деталі: Заступниця генсека ООН нагадала, що Україна закликала до проведення міжнародного розслідування.
За словами Дікарло, останніми тижнями "масштаби та інтенсивність атак на Україну зросли, що вказує на небезпечну траєкторію війни".
"Ракетні удари та обстріли по цивільних районах призводять до загибелі та поранень мирних жителів, а також до руйнування критично важливої інфраструктури", – наголосила заступниця генсека ООН.
Передісторія:
- 24 січня в Бєлгородській області РФ розбився військовий літак Іл-76. Джерела УП у Генштабі ЗСУ заявили, що ним росіяни перевозили ракети для ЗРК С-300. Міноборони Росії заявило, що літак віз до Бєлгорода українських військовослужбовців для обміну. За твердженням Міноборони РФ, був "пуск двох українських ракет", від удару 74 людини загинули, зокрема 65 українських полонених.
- Російська пропагандистка Маргарита Симоньян навіть оприлюднила нібито списки полонених. ЗМІ ж відомі лише імена 6 загиблих членів екіпажу.
- Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, але відомство не має даних про українських полонених на борту літака. На попередній обмін полонених доставляли літаком, але тоді попередили про це.
- У Генштабі ЗСУ, не згадуючи Іл-76, заявили, що вживають усіх заходів для захисту України та українців.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на борту літака Іл-76 мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт, а після інциденту до місцевого моргу доставили лише 5 тіл. Він також припустив, що на борту літака моглли бути і ракети, і люди.
- На відсутність ознак того, що при авіатрощі загинули багато людей, вказав і український омбудсмен Дмитро Лубінець.