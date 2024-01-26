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Падіння Іл-76 у Росії: в ООН не можуть перевірити, що сталося насправді

Олена РощінаП'ятниця, 26 січня 2024, 10:12
Падіння Іл-76 у Росії: в ООН не можуть перевірити, що сталося насправді
Місце падіння російського літака Іл-76 під Бєлгородом, скриншот із відео СКР, оприлюдненого ТАСС

Представники Організації Об'єднаних Націй не можуть перевірити інформацію щодо обставин падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом 24 січня.

Джерело: заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло на засіданні Ради безпеки ООН 25 січня, цитує "Суспільне"

Пряма мова Дікарпо: "За даними російської влади, на борту літака перебували 65 українських військовополонених, шість російських членів екіпажу і троє російських військовослужбовців. За даними української влади, на борту літака могли знаходитися ракети для російської військової системи.

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ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи.

Зрозуміло те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну і війни, що триває".

Деталі: Заступниця генсека ООН нагадала, що Україна закликала до проведення міжнародного розслідування.

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За словами Дікарло, останніми тижнями "масштаби та інтенсивність атак на Україну зросли, що вказує на небезпечну траєкторію війни".

"Ракетні удари та обстріли по цивільних районах призводять до загибелі та поранень мирних жителів, а також до руйнування критично важливої інфраструктури", – наголосила заступниця генсека ООН.

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Теми: Іл-76 у РосіїООНвійна
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