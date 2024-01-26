Падение Ил-76 в России: в ООН не могут проверить, что произошло на самом деле

Место падения российского самолета Ил-76 под Белгородом, скриншот с видео СКР, обнародованного ТАСС

Представители Организации Объединенных Наций не могут проверить информацию об обстоятельствах падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом 24 января.

Источник: заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на заседании Совета безопасности ООН 25 января, цитирует "Суспільне"

Прямая речь Дикарпо: "По данным российских властей, на борту самолета находились 65 украинских военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военнослужащих. По данным украинских властей, на борту самолета могли находиться ракеты для российской военной системы.

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ООН не в состоянии проверить эти сообщения или обстоятельства катастрофы.

Понятно то, что инцидент произошел в контексте вторжения России в Украину и продолжающейся войны".

Детали: Заместитель генсека ООН напомнила, что Украина призвала к проведению международного расследования.

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По словам Дикарло, в последние недели "масштабы и интенсивность атак на Украину выросли, что указывает на опасную траекторию войны".

"Ракетные удары и обстрелы по гражданским районам приводят к гибели и ранениям мирных жителей, а также к разрушению критически важной инфраструктуры", – подчеркнула заместитель генсека ООН.

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