Падение Ил-76 в России: в ООН не могут проверить, что произошло на самом деле
Представители Организации Объединенных Наций не могут проверить информацию об обстоятельствах падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом 24 января.
Источник: заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на заседании Совета безопасности ООН 25 января, цитирует "Суспільне"
Прямая речь Дикарпо: "По данным российских властей, на борту самолета находились 65 украинских военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военнослужащих. По данным украинских властей, на борту самолета могли находиться ракеты для российской военной системы.
ООН не в состоянии проверить эти сообщения или обстоятельства катастрофы.
Понятно то, что инцидент произошел в контексте вторжения России в Украину и продолжающейся войны".
Детали: Заместитель генсека ООН напомнила, что Украина призвала к проведению международного расследования.
По словам Дикарло, в последние недели "масштабы и интенсивность атак на Украину выросли, что указывает на опасную траекторию войны".
"Ракетные удары и обстрелы по гражданским районам приводят к гибели и ранениям мирных жителей, а также к разрушению критически важной инфраструктуры", – подчеркнула заместитель генсека ООН.
Предыстория:
- 24 января в Белгородской области РФ разбился военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе ВСУ заявили, что им россияне перевозили ракеты для ЗРК С-300. Минобороны России заявило, что самолет вез в Белгород украинских военнослужащих для обмена. По утверждению Минобороны РФ, был "пуск двух украинских ракет", от удара 74 человека погибли, в том числе 65 украинских пленных.
- Российская пропагандистка Маргарита Симоньян даже обнародовала якобы списки пленных. СМИ же известны лишь имена 6 погибших членов экипажа.
- Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, но ведомство не располагает данными об украинских пленных на борту самолета. На предыдущий обмен пленных доставляли самолетом, но тогда предупредили об этом.
- В Генштабе ВСУ, не упоминая Ил-76, заявили, что принимают все меры для защиты Украины и украинцев.
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что на борту самолета Ил-76 должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт, а после инцидента в местный морг доставили только 5 тел. Он также предположил, что на борту самолета могли быть и ракеты, и люди.
- На отсутствие признаков того, что при крушении самолета погибло много людей, указал и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.