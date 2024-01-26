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Данілов: ООН обіймається з Лавровим, але при цьому не "має права" відвідати місце падіння Іл-76

Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 січня 2024, 17:31
Данілов: ООН обіймається з Лавровим, але при цьому не має права відвідати місце падіння Іл-76
Олексій Данілов. фото РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав дочекатися з'ясування всіх обставин падіння Іл-76 у Росії та відреагував на заяву заступниці генсека ООН Розмарі Дікарло, яка стверджує, що "представники ООН не можуть перевірити інформацію щодо обставин авіатрощі".

Джерело: Данілов в коментарі "Українському радіо"

Деталі: За словами Данілова, Росія намагається в цьому разі, як і після всіх інших вчинених нею злодіянь, зробити себе невинуватою. Секретар РНБО розкритикував також бездіяльність Організації Об'єднаних Націй.

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Пряма мова: "Прошу всіх до остаточного з'ясування обставин не робити завчасно висновків. Ми розуміємо, що Росія – підступна країна. Тому дочекаємося остаточного висновку. Ситуація перебуває на контролі у вищого військового політичного керівництва України. Ми розуміємо, що і де відбувається. Не так багато часу лишилося дочекатися, щоби ми остаточно дізналися, що там сталося...

Я хочу нагадати, що війну розпочала РФ. В 2008 році саме Росія напала на Грузію. Весь світ закрив рота і мовчки спостерігав за цим. В 2014 році Росія захопила Крим. Весь світ спостерігав, закривши рота і очі, за цим процесом. А коли ми дали відсіч в лютому 2022 року, тоді Захід почав розуміти речі інакше. Захід лякається Росії і це велика трагедія. Коли вони бояться Росії і бояться застосування нею ядерної зброї, якою вона шантажує увесь світ… Мине і це. Ми проходили не таку кампанію дезінформації, яку періодично запускає РФ…

ООН – дивна інституція, вона, перепрошую, в обіймах лапає цього Лаврова (міністр закордонних справ держави-агресора Росії – ред.), цілується в десна і при цьому не має права відвідати місце, де сталася, на їхній погляд, трагедія. Так що ж це тоді за ООН? Чим вона займається?".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вдень 24 січня у Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Джерела УП в Генштабі зазначили, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
  • Після падіння російського Іл-76 низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оброни Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін; український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з’ясовує ситуацію. 
  • Через кілька годин після появи інформації про падіння Іл-76 Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву, в якій натякнув, що цей літак був військовою ціллю і перевозив боєприпаси для російської армії
  • Головне управління розвідки МОУ констатувало, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, водночас відомство зазначило, що не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту. 
  • Білий дім заявив, що поки не має достатньо інформації, щоб встановити, що сталося з літаком Іл-76. 
  • Пізніше представник ГУР Андрій Юсов заявив, що на борту літака Іл-76 мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт, а після інциденту до місцевого моргу доставили лише 5 тіл. Він також припустив, що на борту літака могли бути і ракети, і люди. На відсутність ознак того, що при авіатрощі загинули багато людей, вказав і український омбудсмен Дмитро Лубінець.
  • Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76 були військовополонені українці, і відкидає вимогу проведення міжнародною комісією розслідування того, що сталося під Бєлгородом 24 січня. 

Теми: Іл-76 у РосіїкатастрофиДанілов
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