Данілов: ООН обіймається з Лавровим, але при цьому не "має права" відвідати місце падіння Іл-76

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав дочекатися з'ясування всіх обставин падіння Іл-76 у Росії та відреагував на заяву заступниці генсека ООН Розмарі Дікарло, яка стверджує, що "представники ООН не можуть перевірити інформацію щодо обставин авіатрощі".

Джерело: Данілов в коментарі "Українському радіо"

Деталі: За словами Данілова, Росія намагається в цьому разі, як і після всіх інших вчинених нею злодіянь, зробити себе невинуватою. Секретар РНБО розкритикував також бездіяльність Організації Об'єднаних Націй.

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Пряма мова: "Прошу всіх до остаточного з'ясування обставин не робити завчасно висновків. Ми розуміємо, що Росія – підступна країна. Тому дочекаємося остаточного висновку. Ситуація перебуває на контролі у вищого військового політичного керівництва України. Ми розуміємо, що і де відбувається. Не так багато часу лишилося дочекатися, щоби ми остаточно дізналися, що там сталося...

Я хочу нагадати, що війну розпочала РФ. В 2008 році саме Росія напала на Грузію. Весь світ закрив рота і мовчки спостерігав за цим. В 2014 році Росія захопила Крим. Весь світ спостерігав, закривши рота і очі, за цим процесом. А коли ми дали відсіч в лютому 2022 року, тоді Захід почав розуміти речі інакше. Захід лякається Росії і це велика трагедія. Коли вони бояться Росії і бояться застосування нею ядерної зброї, якою вона шантажує увесь світ… Мине і це. Ми проходили не таку кампанію дезінформації, яку періодично запускає РФ…

ООН – дивна інституція, вона, перепрошую, в обіймах лапає цього Лаврова (міністр закордонних справ держави-агресора Росії – ред.), цілується в десна і при цьому не має права відвідати місце, де сталася, на їхній погляд, трагедія. Так що ж це тоді за ООН? Чим вона займається?".

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