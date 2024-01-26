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Данилов: ООН обнимается с Лавровым, но при этом не "имеет права" посетить место падения Ил-76

Валентина РоманенкоПятница, 26 января 2024, 17:31
Данилов: ООН обнимается с Лавровым, но при этом не имеет права посетить место падения Ил-76
Алексей Данилов. фото СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал дождаться выяснения всех обстоятельств падения Ил-76 в России и отреагировал на заявление замгенсека ООН Розмари Дикарло, которая утверждает, что "представители ООН не могут проверить информацию об обстоятельствах крушения".

Источник: Данилов в комментарии "Украинскому радио"

Детали: По словам Данилова, Россия пытается в этом случае, как и после всех других совершенных ею злодеяний, сделать себя невиновной. Секретарь СНБО раскритиковал также бездействие Организации Объединенных Наций.

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Прямая речь: "Прошу всех до окончательного выяснения обстоятельств не делать раньше времени выводов. Мы понимаем, что Россия - коварная страна. Поэтому дождемся окончательного вывода. Ситуация находится на контроле у высшего военного политического руководства Украины. Мы понимаем, что и где происходит. Не так много времени осталось дождаться, чтобы мы окончательно узнали, что там произошло...

Я хочу напомнить, что войну начала РФ. В 2008 году именно Россия напала на Грузию. Весь мир закрыл рот и молча наблюдал за этим. В 2014 году Россия захватила Крым. Весь мир наблюдал, закрыв рот и глаза, за этим процессом. А когда мы дали отпор в феврале 2022 года, тогда Запад начал понимать вещи иначе. Запад пугается России и это большая трагедия. Когда они боятся России и боятся применения ею ядерного оружия, которым она шантажирует весь мир... Пройдет и это. Мы проходили не такую кампанию дезинформации, которую периодически запускает РФ...

ООН - странная институция, она, извините, в обнимку лапает этого Лаврова (министр иностранных дел государства-агрессора России - ред.), целуется в десна и при этом не имеет права посетить место, где произошла, на их взгляд, трагедия. Так что же это тогда за ООН? Чем она занимается?".

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Предыстория: 

  • Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе отметили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
  • После падения российского Ил-76 ряд российских СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен; украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет ситуацию
  • Через несколько часов после появления информации о падении Ил-76 Генштаб ВСУ обнародовал заявление, в котором намекнул, что этот самолет был военной целью и перевозил боеприпасы для российской армии. 
  • Главное управление разведки МОУ констатировало, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, при этом ведомство отметило, что не владеет данными, находились ли украинские пленные на борту.
  • Белый дом заявил, что пока не располагает достаточной информацией, чтобы установить, что произошло с самолетом Ил-76. 
  • Позже представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что на борту самолета Ил-76 должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт, а после инцидента в местный морг доставили только 5 тел. Он также предположил, что на борту самолета могли быть и ракеты, и люди. На отсутствие признаков того, что при крушении самолета погибло много людей, указал и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
  • Россия не предоставила Совету безопасности ООН доказательств того, что на борту военно-транспортного самолета Ил-76 были военнопленные украинцы, и отвергает требование проведения международной комиссией расследования того, что произошло под Белгородом 24 января.

Темы: Ил-76 в РоссиикатастрофыДанилов
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