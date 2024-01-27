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Падіння Іл-76: США зацікавлені в тому, щоб отримати якомога більше інформації

Ольга Глущенко Субота, 27 січня 2024, 00:52
Падіння Іл-76: США зацікавлені в тому, щоб отримати якомога більше інформації
Кірбі, фото: getty images

США продовжують відстежувати питання падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 та зацікавлені в отриманні якомога більшої кількості деталей, пов’язаних з інцидентом.

Джерело: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми спостерігаємо за цим, і ми, звісно, зацікавлені в тому, щоб отримати якомога більше інформації".

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Деталі: Кірбі також зазначив, що на нинішньому етапі американська сторона поки не може говорити про будь-які офіційні висновки.

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Теми: Іл-76 у РосіївійнаСША
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