Падіння Іл-76: США зацікавлені в тому, щоб отримати якомога більше інформації
Субота, 27 січня 2024, 00:52
США продовжують відстежувати питання падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 та зацікавлені в отриманні якомога більшої кількості деталей, пов’язаних з інцидентом.
Джерело: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Ми спостерігаємо за цим, і ми, звісно, зацікавлені в тому, щоб отримати якомога більше інформації".
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Деталі: Кірбі також зазначив, що на нинішньому етапі американська сторона поки не може говорити про будь-які офіційні висновки.
Передісторія:
- 24 січня в Бєлгородській області РФ розбився військовий літак Іл-76. Джерела УП у Генштабі ЗСУ заявили, що ним росіяни перевозили ракети для ЗРК С-300. Міноборони Росії заявило, що літак віз до Бєлгорода українських військовослужбовців для обміну. За твердженням Міноборони РФ, був "пуск двох українських ракет", від удару 74 людини загинули, зокрема 65 українських полонених.
- Російська пропагандистка Маргарита Симоньян навіть оприлюднила нібито списки полонених. ЗМІ ж відомі лише імена 6 загиблих членів екіпажу.
- Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, але відомство не має даних про українських полонених на борту літака. На попередній обмін полонених доставляли літаком, але тоді попередили про це.
- У Генштабі ЗСУ, не згадуючи Іл-76, заявили, що вживають усіх заходів для захисту України та українців.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на борту літака Іл-76 мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт, а після інциденту до місцевого моргу доставили лише 5 тіл. Він також припустив, що на борту літака моглли бути і ракети, і люди.
- На відсутність ознак того, що при авіатрощі загинули багато людей, вказав і український омбудсмен Дмитро Лубінець.
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