Падение Ил-76: США заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше информации

США продолжают отслеживать вопрос падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 и заинтересованы в получении как можно большего количества деталей, связанных с инцидентом.

Источник: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы наблюдаем за этим, и мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше информации".

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Детали: Кирби также отметил, что на нынешнем этапе американская сторона пока не может говорить о каких-либо официальных выводах.

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