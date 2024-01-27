Падение Ил-76: США заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше информации
Суббота, 27 января 2024, 00:52
США продолжают отслеживать вопрос падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 и заинтересованы в получении как можно большего количества деталей, связанных с инцидентом.
Источник: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Мы наблюдаем за этим, и мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше информации".
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Детали: Кирби также отметил, что на нынешнем этапе американская сторона пока не может говорить о каких-либо официальных выводах.
Предыстория:
- 24 января в Белгородской области РФ разбился военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе ВСУ заявили, что им россияне перевозили ракеты для ЗРК С-300. Минобороны России заявило, что самолет вез в Белгород украинских военнослужащих для обмена. По утверждению Минобороны РФ, был "пуск двух украинских ракет", от удара 74 человека погибли, в том числе 65 украинских пленных.
- Российская пропагандистка Маргарита Симоньян даже обнародовала якобы списки пленных. СМИ же известны лишь имена 6 погибших членов экипажа.
- Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, но ведомство не располагает данными об украинских пленных на борту самолета. На предыдущий обмен пленных доставляли самолетом, но тогда предупредили об этом.
- В Генштабе ВСУ, не упоминая Ил-76, заявили, что принимают все меры для защиты Украины и украинцев.
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что на борту самолета Ил-76 должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт, а после инцидента в местный морг доставили только 5 тел. Он также предположил, что на борту самолета могли быть и ракеты, и люди.
- На отсутствие признаков того, что при крушении самолета погибло много людей, указал и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
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