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Колишньому голові Верховного суду Князєву сьомий раз зменшили заставу

Олена РощінаВівторок, 30 січня 2024, 21:31
Колишньому голові Верховного суду Князєву сьомий раз зменшили заставу
Всеволод Князєв, фото з його Facebook-сторінки

Вищий антикорупційний суд ще на два місяці продовжив дію запобіжного заходу для колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва і вкотре зменшив заставу.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: 30 січня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому голові Верховного Суду. 

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Разом із тим, суд зменшив підозрюваному розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

Строк дії запобіжного заходу – до 29 березня 2024 року.

У разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.

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Цьому передувало: До цього Всеволоду Князєву вже 6 разів зменшували заставу. Попереднього разу, 21 грудня 2023 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави на 7 млн грн, до 20 млн грн.

26 грудня 2023 слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі. Строк для ознайомлення – до 1 березня включно. 

Передісторія:

Теми: Князєв ВсеволодВерховний судАнтикорупційна прокуратураАнтикорупційний суд
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