Бывшему главе Верховного суда Князеву седьмой раз уменьшили залог

Всеволод Князев, фото с его Facebook-страницы

Высший антикоррупционный суд еще на два месяца продлил действие меры пресечения для бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева и в очередной раз уменьшил залог.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: 30 января следственный судья Высшего антикоррупционного суда поддержал позицию прокурора САП и продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Верховного Суда.

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Вместе с тем, суд уменьшил подозреваемому размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

Срок действия меры пресечения – до 29 марта 2024 года.

В случае внесения определенного размера залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

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Этому предшествовало: До этого Всеволоду Князеву уже 6 раз уменьшали залог. В прошлый раз, 21 декабря 2023 года, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила размер залога на 7 млн грн, до 20 млн грн.

26 декабря 2023 года следственный судья ВАКС по ходатайству детектива НАБУ, согласованному прокурором САП, ограничил стороне защиты срок ознакомления с материалами по делу. Срок для ознакомления – до 1 марта включительно.

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