Бывшему главе Верховного суда Князеву седьмой раз уменьшили залог
Высший антикоррупционный суд еще на два месяца продлил действие меры пресечения для бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева и в очередной раз уменьшил залог.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура
Детали: 30 января следственный судья Высшего антикоррупционного суда поддержал позицию прокурора САП и продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Верховного Суда.
Вместе с тем, суд уменьшил подозреваемому размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.
Срок действия меры пресечения – до 29 марта 2024 года.
В случае внесения определенного размера залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей.
Этому предшествовало: До этого Всеволоду Князеву уже 6 раз уменьшали залог. В прошлый раз, 21 декабря 2023 года, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила размер залога на 7 млн грн, до 20 млн грн.
26 декабря 2023 года следственный судья ВАКС по ходатайству детектива НАБУ, согласованному прокурором САП, ограничил стороне защиты срок ознакомления с материалами по делу. Срок для ознакомления – до 1 марта включительно.
Предистория:
- 15 мая 2023 года во время получения второго транша в 450 тысяч долларов США глава Верховного Суда и адвокат были пойманы"на горячем". На следующий же день Пленум Верховного суда выразил недоверие Всеволоду Князеву, он лишился должности главы ВС.
- СМИ сообщали, что Всеволод Князев получал деньги от людей, которые действовали в интересах олигарха Константина Жеваго. Прессслужба Жеваго утверждала, что он не имеет отношения к даче взятки.
- 16 мая 2023 года НАБУ и САП сообщили главе Верховного Суда и адвокату о подозрении. 3 августа 2023 года о подозрении сообщили и владельцу группы "Финансы и кредит"Константину Жеваго. Расследование в отношении адвоката выделили в отдельное уголовное производство.
- Всеволод Князев находится в СИЗО. Он жаловался, что из-за ареста всего имущества и счетов у него нет средств даже на то, чтобы оплатить в СИЗО доступ к Интернету.