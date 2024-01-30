Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бывшему главе Верховного суда Князеву седьмой раз уменьшили залог

Елена РощинаВторник, 30 января 2024, 21:31
Бывшему главе Верховного суда Князеву седьмой раз уменьшили залог
Всеволод Князев, фото с его Facebook-страницы

Высший антикоррупционный суд еще на два месяца продлил действие меры пресечения для бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева и в очередной раз уменьшил залог.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: 30 января следственный судья Высшего антикоррупционного суда поддержал позицию прокурора САП и продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Верховного Суда. 

Реклама:

Вместе с тем, суд уменьшил подозреваемому размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

Срок действия меры пресечения – до 29 марта 2024 года.

В случае внесения определенного размера залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: До этого Всеволоду Князеву уже 6 раз уменьшали залог. В прошлый раз, 21 декабря 2023 года, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила размер залога на 7 млн грн, до 20 млн грн.

26 декабря 2023 года следственный судья ВАКС по ходатайству детектива НАБУ, согласованному прокурором САП, ограничил стороне защиты срок ознакомления с материалами по делу. Срок для ознакомления – до 1 марта включительно.

Предистория:

Темы: Князев ВсеволодВерховный судАнтикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке

Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

фотоBihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

У короля Британии обнаружили рак

БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

фотоВ Оболонском ТЦК заявили, что ищут по району вражеских диверсантов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Князев Всеволод
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
ВАКС продолжает уменьшать залог арестованному экс-главе Верховного Суда Князеву
Князева оставили под стражей и в пятый раз уменьшили залог
Последние новости
21:39
В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
21:30
Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media
21:25
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма
21:00
"Перетягивание каната в космосе": Hubble заснимил две галактики, соединенные полосой пыли и газа
20:55
Глава Минобороны Норвегии: Должны быть готовы к возможному конфликту с Россией
20:53
SkyUp выиграла тендер на 79 миллионов на зарубежные полеты руководства Украины
20:36
Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов
20:33
В "Нафтогазе" призвали французские компании хранить газ в украинских ПХГ
20:31
Неврологические повреждения вызывают не вирусы, а иммунный ответ – ученые
Все новости...
Реклама: