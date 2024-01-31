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За Князєва внесли 18 мільйонів застави – джерело

Альона Мазуренко Середа, 31 січня 2024, 12:17
За Князєва внесли 18 мільйонів застави – джерело
ВСЕВОЛОД КНЯЗЄВ. ФОТО: ВІКТОРІЯ РОЩИНА ДЛЯ УП

За колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва внесли внесли 18,16 млн грн застави. 

Джерело: поінформований співрозмовник УП у антикорупційних правоохоронних органах

Деталі: За словами джерела, заставу за Князєва уже внесли. Наразі триває відповідна процедура і невдовзі він зможе вийти з СІЗО.

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Напередодні ВАКС продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 березня і зменшив розмір застави з 20 мільйонів гривень до 18 мільйонів гривень.

Цьому передувало: 30 січня суд зменшив Князєву розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

До цього йому вже 6 разів зменшували заставу. Попереднього разу, 21 грудня 2023 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави на 7 млн грн, до 20 млн грн.

ВІДЕО ДНЯ

26 грудня 2023 слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі. Строк для ознайомлення – до 1 березня включно. 

Передісторія: 

Теми: Князєв ВсеволодВерховний судАнтикорупційна прокуратураАнтикорупційний суд
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