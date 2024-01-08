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Японія передає Україні партію великогабаритного енергообладнання

Ольга Глущенко Понеділок, 8 січня 2024, 01:22
Японія передає Україні партію великогабаритного енергообладнання
Камікава і Галущенко, фото: Міненерго

Уряд Японії передасть Україні сім високовольтних автотрансформаторів та п’ять газових турбін.

Джерело: Міненерго України

Дослівно: "Зокрема, автотрансформатори були закуплені за кошти ЄБРР, а завдяки зусиллям Японії та Програми розвитку ООН України (UNDP) це великогабаритне енергетичне обладнання буде доставлене в Україну.

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Газові турбіни, придбані Японією, Україна отримає за посередництва та значного сприяння UNDP та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA)".

Деталі: У відомстві уточнюють, що про закупівлю та передачу обладнання повідомила міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава під час зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком.

Камікава зазначила, що Японія планує "найближчим часом оголосити про надання ще двох додаткових автотрансформаторів через UNDP для ефективної та безперебійної роботи електромережі".

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У Міненерго повідомляють, що надане Японією обладнання дозволить забезпечити безперебійне енергопостачання понад 6 мільйонам українців, зокрема у районах, що постраждали від прицільних російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Окрім газових турбін та автотрансформаторів, Уряд Японії та UNDP вже надали 1200 генераторів і 1000 блоків живлення державним установам і аварійно-рятувальним службам України, а також 500 генераторів та 6 мобільних транспортних засобів електропостачання через JICA.

Теми: Японіяенергетикадопомога Україні
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