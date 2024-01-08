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Япония передает Украине партию крупногабаритного энергооборудования

Ольга ГлущенкоПонедельник, 8 января 2024, 01:22
Япония передает Украине партию крупногабаритного энергооборудования
Камикава и Галущенко, фото: Минэнерго

Правительство Японии передаст Украине семь высоковольтных автотрансформаторов и пять газовых турбин.

Источник: Минэнерго Украины

Дословно: "В частности, автотрансформаторы были закуплены за средства ЕБРР, а благодаря усилиям Японии и Программы развития ООН Украины (UNDP) это крупногабаритное энергетическое оборудование будет доставлено в Украину.

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Газовые турбины, приобретенные Японией, Украина получит при посредничестве и значительном содействии UNDP и Японского агентства международного сотрудничества (JICA)".

Детали: В ведомстве уточняют, что о закупке и передаче оборудования сообщила министр иностранных дел Японии Йоко Камикава во время встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

Камикава отметила, что Япония планирует "в ближайшее время объявить о предоставлении еще двух дополнительных автотрансформаторов через UNDP для эффективной и бесперебойной работы электросети".

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В Минэнерго сообщают, что предоставленное Японией оборудование позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение более 6 миллионам украинцев, в частности в районах, пострадавших от прицельных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме газовых турбин и автотрансформаторов, Правительство Японии и UNDP уже предоставили 1200 генераторов и 1000 блоков питания государственным учреждениям и аварийно-спасательным службам Украины, а также 500 генераторов и 6 мобильных транспортных средств электроснабжения через JICA.

Темы: Японияэнергетикапомощь Украине
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