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Усі громадяни Швеції мають бути готові до війни − військові

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 8 січня 2024, 13:31
Усі громадяни Швеції мають бути готові до війни − військові
Фото ілюстративне з pixabay.com

Усі громадяни Швеції мають бути готовими до війни, переконані головнокомандувач Збройних сил країни  Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телеканал TV4

Пряма мова Боліна: "У Швеції може бути війна, і всі шведи повинні діяти, щоб зміцнити обороноздатність країни".

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Деталі: Міністр наголосив, що ситуація є серйозною. Він також висловив занепокоєння тим, що модернізація цивільної оборони відбувається недостатньо швидко.

Його думку поділяє головнокомандувач Збройних сил, який підкреслив, що "це дуже серйозна ситуація" і що "тепер справа за тим, щоб перейти від слів і розуміння до дій".

Бюден наголосив, що в останні роки вдалося багато зробити для зміцнення безпеки Швеції у вигляді значних інвестицій в оборону.

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Водночас він нагадав, що Швеція все ще перебуває на порозі НАТО. Бюден вважає, що чим швидше країна стане повноправним членом Альянсу, тим краще.

Пряма мова головнокомандувача: "Ми повинні усвідомлювати, наскільки серйозною є ця ситуація…Подивіться на новини з України і поставте собі прості запитання: якщо це станеться тут, чи все у мене в порядку? Що я маю робити? Чим більше людей, які думають, розмірковують і готуються, тим сильніше наше суспільство".

Деталі: За його словами, у випадку війни "сильне громадянське суспільство" є більш важливим, ніж будь-коли.

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Теми: ШвеціяНАТОвійна
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