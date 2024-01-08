Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна і ще три держави звернулися в ІСАО щодо збитого Іраном літака МАУ

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 8 січня 2024, 19:07
Україна і ще три держави звернулися в ІСАО щодо збитого Іраном літака МАУ
місце падіння літака МАУ в Ірані. фото: Getty Images

Україна, Швеція, Британія і Канада звернулися до Міжнародній організації цивільної авіації (ІCАО) зі спором проти Ірану у зв’язку зі збиттям над Тегераном у січні 2020 року рейсу "Міжнародних авіаліній України". 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спільну заяву про це міністрів закордонних справ чотирьох країн

Деталі: "Сьогодні ми спільно ініціювали розгляд спору в Міжнародній організації цивільної авіації (ІCАО) проти Ісламської Республіки Іран за використання зброї проти цивільного повітряного судна в польоті в порушення його міжнародно-правових зобов’язань відповідно до статті 3bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (відомої як Чиказька конвенція)", – йдеться у документі.

Реклама:

Міністри аргументують, що Тегеран вже чотири роки відмовляється взяти на себе повну міжнародно-правову відповідальність за збиття рейсу PS752, попри усі спроби переговорів, тому прийнято рішення передати спір на розгляд Ради ІСАО.

"Початок цього провадження сьогодні відображає наше зобов’язання перед родинами жертв, які заслуговують на відновлення справедливості. Це також свідчить про нашу довіру до Ради IКAO та міжнародного співтовариства в цілому як до вартового безпеки цивільної авіації, зокрема під час врегулювання спорів у разі їх виникнення. Надзвичайно важливо, щоб порушники норм міжнародного права несли відповідальність", – наголосили міністри. 

Нагадаємо: Влітку 2023 року Канада, Швеція, Україна і Британія подали проти Ірану позов у Міжнародний суд ООН.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також на цю тему: Час на перемовини вичерпано: як каратимуть Іран за збиття літака МАУ

Теми: катастрофа МАУ в ІраніІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

Усі новини...
катастрофа МАУ в Ірані
Катастрофа МАУ: постраждалі держави подають позов проти Ірану до суду ООН
Іран дав тюремні терміни 10 військовим за збиття літака МАУ в 2020 році
Катастрофа МАУ: постраждалі держави вимагають згоди Ірану на арбітраж
Останні новини
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
22:54
Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії
22:42
Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь
22:00
фотоУ Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
21:40
Ми вже визначили пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання – Зеленський
21:19
Зеленський про стеження за журналістами: СБУ буде розслідувати, все знайдуть
21:10
У Франції пройшли протести проти важливого для Макрона закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: