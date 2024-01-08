Україна і ще три держави звернулися в ІСАО щодо збитого Іраном літака МАУ

Україна, Швеція, Британія і Канада звернулися до Міжнародній організації цивільної авіації (ІCАО) зі спором проти Ірану у зв’язку зі збиттям над Тегераном у січні 2020 року рейсу "Міжнародних авіаліній України".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спільну заяву про це міністрів закордонних справ чотирьох країн

Деталі: "Сьогодні ми спільно ініціювали розгляд спору в Міжнародній організації цивільної авіації (ІCАО) проти Ісламської Республіки Іран за використання зброї проти цивільного повітряного судна в польоті в порушення його міжнародно-правових зобов’язань відповідно до статті 3bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (відомої як Чиказька конвенція)", – йдеться у документі.

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Міністри аргументують, що Тегеран вже чотири роки відмовляється взяти на себе повну міжнародно-правову відповідальність за збиття рейсу PS752, попри усі спроби переговорів, тому прийнято рішення передати спір на розгляд Ради ІСАО.

"Початок цього провадження сьогодні відображає наше зобов’язання перед родинами жертв, які заслуговують на відновлення справедливості. Це також свідчить про нашу довіру до Ради IКAO та міжнародного співтовариства в цілому як до вартового безпеки цивільної авіації, зокрема під час врегулювання спорів у разі їх виникнення. Надзвичайно важливо, щоб порушники норм міжнародного права несли відповідальність", – наголосили міністри.

Нагадаємо: Влітку 2023 року Канада, Швеція, Україна і Британія подали проти Ірану позов у Міжнародний суд ООН.

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