ЗСУ за добу знищили 820 окупантів і 5 танків

Сили оборони продовжують завдавати втрат окупантам у визвольній війні з Росією − лише за минулу добу ліквідували 820 російських солдатів, 9 ББМ та 6 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 365 990 (+820) осіб,

танків − 6 036 (+5) од,

бойових броньованих машин − 11 203 (+9) од,

артилерійських систем − 8 672 (+6) од,

РСЗВ − 954 (+1) од,

засобів ППО − 638 (+0) од,

літаків − 329 (+0) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 823 (+1) од,

крилатих ракет − 1 805 (+18) од,

кораблів/катерів − 23 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 11 552 (+10) од,

спеціальної техніки − 1 333 (+5) од.

Дані уточнюються.