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ЗСУ за добу знищили 820 окупантів і 5 танків

Ірина БалачукВівторок, 9 січня 2024, 07:52
ЗСУ за добу знищили 820 окупантів і 5 танків
Український воїн. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат окупантам у визвольній війні з Росією − лише за минулу добу ліквідували 820 російських солдатів, 9 ББМ та 6 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 365 990 (+820) осіб,
  • танків − 6 036 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 11 203 (+9) од,
  • артилерійських систем − 8 672 (+6) од,
  • РСЗВ − 954 (+1) од,
  • засобів ППО − 638 (+0) од,
  • літаків − 329 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 823 (+1) од,
  • крилатих ракет − 1 805 (+18) од,
  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 11 552 (+10) од,
  • спеціальної техніки − 1 333 (+5) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війніГенштаб
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