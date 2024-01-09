ВСУ за сутки уничтожили 820 оккупантов и 5 танков
Вторник, 9 января 2024, 07:52
Силы обороны продолжают наносить потери оккупантам в освободительной войне с Россией − только за минувшие сутки ликвидировали 820 российских солдат, 9 ББМ и 6 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 365 990 (+820) человек,
- танков − 6 036 (+5) ед,
- боевых бронированных машин − 11 203 (+9) ед,
- артиллерийских систем − 8 672 (+6) ед,
- РСЗО − 954 (+1) ед,
- средств ПВО − 638 (+0) ед,
- самолетов − 329 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 823 (+1) ед,
- крылатых ракет − 1 805 (+18) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 552 (+10) ед,
- специальной техники − 1 333 (+5) ед.
Данные уточняются.