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ВСУ за сутки уничтожили 820 оккупантов и 5 танков

Ирина БалачукВторник, 9 января 2024, 07:52
ВСУ за сутки уничтожили 820 оккупантов и 5 танков
Украинский воин. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери оккупантам в освободительной войне с Россией − только за минувшие сутки ликвидировали 820 российских солдат, 9 ББМ и 6 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 365 990 (+820) человек,
  • танков − 6 036 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 203 (+9) ед,
  • артиллерийских систем − 8 672 (+6) ед,
  • РСЗО − 954 (+1) ед,
  • средств ПВО − 638 (+0) ед,
  • самолетов − 329 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 823 (+1) ед,
  • крылатых ракет − 1 805 (+18) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 552 (+10) ед,
  • специальной техники − 1 333 (+5) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войнеГенштаб
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