ВСУ за сутки уничтожили 820 оккупантов и 5 танков

Силы обороны продолжают наносить потери оккупантам в освободительной войне с Россией − только за минувшие сутки ликвидировали 820 российских солдат, 9 ББМ и 6 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.24 ориентировочно составили:

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личного состава − около 365 990 (+820) человек,

танков − 6 036 (+5) ед,

боевых бронированных машин − 11 203 (+9) ед,

артиллерийских систем − 8 672 (+6) ед,

РСЗО − 954 (+1) ед,

средств ПВО − 638 (+0) ед,

самолетов − 329 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 823 (+1) ед,

крылатых ракет − 1 805 (+18) ед,

кораблей/катеров − 23 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 11 552 (+10) ед,

специальной техники − 1 333 (+5) ед.

Данные уточняются.