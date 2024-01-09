Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Масована атака 29 грудня: у Києві виявили ще одну жертву

Альона Мазуренко Вівторок, 9 січня 2024, 13:54
Масована атака 29 грудня: у Києві виявили ще одну жертву

Станом на 9 січня виявили виявили тіло ще одного загиблого у Києві під час масованої ракетної атаки росіян 29 грудня. Кількість жертв атаки на столицю зросла до 33. 

Джерело: КМВА

Дослівно: "Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого. Ці данні підтвердила проведена звірка національної поліції.

Реклама:

Тож станом на цю хвилину, рашистські ракети 29 грудні вбили у Києві 33 людини".

Що було раніше: 3 січня ДСНС повідомила, що у Києві завершили пошуково-рятувальні роботи після масованої російської атаки 29 грудня.

Передсторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вночі та вранці 29 грудня Росія здійснила наймасованіший удар з повітря по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста.
  • На другий день після атаки президент Володимир Зеленський повідомив, що загинули 39 осіб. Пізніше кількість жертв цього удару щоденно зростала, бо під завалами знаходили загиблих.
  • Тоді окупанти випустили по Україні 158 повітряних цілей – безпілотників і ракет різного типу. ППО вдалося знищити 114 із них. 
  • За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.

Теми: Київракетний ударвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

Усі новини...
Київ
У Києві прорвало водопровід на Оболонській: вулицю перекрили
Трубопровід на столичній Борщагівці відремонтували
Три об'єкти Києво-Печерської лаври залишаються забарикадованими – Мінкульт
Останні новини
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
22:54
Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії
22:42
Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь
22:00
фотоУ Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
21:40
Ми вже визначили пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання – Зеленський
21:19
Зеленський про стеження за журналістами: СБУ буде розслідувати, все знайдуть
21:10
У Франції пройшли протести проти важливого для Макрона закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: