Масована атака 29 грудня: у Києві виявили ще одну жертву

Станом на 9 січня виявили виявили тіло ще одного загиблого у Києві під час масованої ракетної атаки росіян 29 грудня. Кількість жертв атаки на столицю зросла до 33.

Джерело: КМВА

Дослівно: "Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого. Ці данні підтвердила проведена звірка національної поліції.

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Тож станом на цю хвилину, рашистські ракети 29 грудні вбили у Києві 33 людини".

Що було раніше: 3 січня ДСНС повідомила, що у Києві завершили пошуково-рятувальні роботи після масованої російської атаки 29 грудня.

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