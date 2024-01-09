Масована атака 29 грудня: у Києві виявили ще одну жертву
Вівторок, 9 січня 2024, 13:54
Станом на 9 січня виявили виявили тіло ще одного загиблого у Києві під час масованої ракетної атаки росіян 29 грудня. Кількість жертв атаки на столицю зросла до 33.
Джерело: КМВА
Дослівно: "Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого. Ці данні підтвердила проведена звірка національної поліції.
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Тож станом на цю хвилину, рашистські ракети 29 грудні вбили у Києві 33 людини".
Що було раніше: 3 січня ДСНС повідомила, що у Києві завершили пошуково-рятувальні роботи після масованої російської атаки 29 грудня.
Передсторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вночі та вранці 29 грудня Росія здійснила наймасованіший удар з повітря по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста.
- На другий день після атаки президент Володимир Зеленський повідомив, що загинули 39 осіб. Пізніше кількість жертв цього удару щоденно зростала, бо під завалами знаходили загиблих.
- Тоді окупанти випустили по Україні 158 повітряних цілей – безпілотників і ракет різного типу. ППО вдалося знищити 114 із них.
- За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.