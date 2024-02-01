ССО навели вогонь HIMARS на російські "Гради"

Сили спецоперацій ЗСУ вистежили, артилерія Сил оборони знищила дві російські установки "Град" на Південному напрямку.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Оператори ССО продовжують виконувати завдання на всіх операційних напрямках та завдавати ворогові значних втрат".

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Деталі: Повідомляється, що воїни 73-го морського центру ССО під час повітряної розвідки на Південному напрямку виявили дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" противника.

Оператори-спецпризначенці скоригували по цілях вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.

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Вказано, що внаслідок вогневого ураження обидва "Гради" знищено.