ССО навели вогонь HIMARS на російські "Гради"
Четвер, 1 лютого 2024, 14:25
Сили спецоперацій ЗСУ вистежили, артилерія Сил оборони знищила дві російські установки "Град" на Південному напрямку.
Джерело: пресслужба ССО
Дослівно: "Оператори ССО продовжують виконувати завдання на всіх операційних напрямках та завдавати ворогові значних втрат".
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Деталі: Повідомляється, що воїни 73-го морського центру ССО під час повітряної розвідки на Південному напрямку виявили дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" противника.
Оператори-спецпризначенці скоригували по цілях вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.
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Вказано, що внаслідок вогневого ураження обидва "Гради" знищено.