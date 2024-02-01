Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ССО навели огонь HIMARS на российские "Грады"

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 февраля 2024, 14:25
ССО навели огонь HIMARS на российские Грады
иллюстративное фото ССО

Силы спецопераций ВСУ выследили, артиллерия Сил обороны уничтожила две российские установки "Град" на Южном направлении.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Операторы ССО продолжают выполнять задачи на всех операционных направлениях и наносить врагу значительные потери".

Реклама:

Детали: Сообщается, что воины 73-го морского центра ССО во время воздушной разведки на Южном направлении обнаружили две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" противника.

Операторы-спецназовцы скорректировали по целям огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.

ВИДЕО ДНЯ

Указано, что в результате огневого поражения оба "Града" уничтожены.

Темы: ССОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Все новости...

Читайте УП В Google News

ССО
Снайперы ССО уничтожили российских разведчиков
ССО разнесли опорные пункты врага и установили дроном сине-желтый флаг
Дерзко и профессионально: ССО показали, как зашли с тыла в опорный пункт врага
Последние новости
04:47
Путин: Россия не достигла своих целей в войне против Украины
04:16
видеоВ России горел нефтеперерабатывающий завод
03:56
Байден выступил с незапланированным обращением
02:50
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
01:54
В интервью Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
01:37
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский и чего от него ожидать
00:50
Вражеская атака "Шахедов" на Харьковскую область: в ОВА сообщили о последствиях
23:58
ОбновленоРоссияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
23:38
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
23:37
КолонкаБерлинская о Залужном: То, что он сделал, спасло жизни сотням тысяч людей
Все новости...
Реклама: