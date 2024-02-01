ССО навели огонь HIMARS на российские "Грады"

Силы спецопераций ВСУ выследили, артиллерия Сил обороны уничтожила две российские установки "Град" на Южном направлении.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Операторы ССО продолжают выполнять задачи на всех операционных направлениях и наносить врагу значительные потери".

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Детали: Сообщается, что воины 73-го морского центра ССО во время воздушной разведки на Южном направлении обнаружили две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" противника.

Операторы-спецназовцы скорректировали по целям огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.

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Указано, что в результате огневого поражения оба "Града" уничтожены.