ССО навели огонь HIMARS на российские "Грады"
Четверг, 1 февраля 2024, 14:25
Силы спецопераций ВСУ выследили, артиллерия Сил обороны уничтожила две российские установки "Град" на Южном направлении.
Источник: пресс-служба ССО
Дословно: "Операторы ССО продолжают выполнять задачи на всех операционных направлениях и наносить врагу значительные потери".
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Детали: Сообщается, что воины 73-го морского центра ССО во время воздушной разведки на Южном направлении обнаружили две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" противника.
Операторы-спецназовцы скорректировали по целям огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.
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Указано, что в результате огневого поражения оба "Града" уничтожены.