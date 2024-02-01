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4 людини підірвалися на міні на Миколаївщині: шукають донорів крові

Олександр ШумілінЧетвер, 1 лютого 2024, 16:16
4 людини підірвалися на міні на Миколаївщині: шукають донорів крові
скриншот

Поблизу села Євгенівка Миколаївської області на міні підірвалися 4 людини.

Джерело: голова Снігурівської міської військової адміністрації на Миколаївщині Іван Кухта

Дослівно: "Біля села Євгенівка на міні підірвалися чотири людини. Зараз дуже терміново потрібна кров IV (+) групи!

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Просимо небайдужих громадян з вказаною групою крові терміново звернутись до Снігурівської міської лікарні та здати кров".

Деталі: Кухта не повідомив про стан постраждалих, але закликав якомога швидше допомогти зі здачею крові, оскільки "рахунок йде на хвилини".

Виправлено: Раніше в новині вказувалося, що випадок стався у Херсонській області.

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Теми: Херсонська областьвійна
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