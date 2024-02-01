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4 человека подорвались на мине в Николаевской области: ищут доноров крови

Александр ШумилинЧетверг, 1 февраля 2024, 16:16
4 человека подорвались на мине в Николаевской области: ищут доноров крови

Вблизи села Евгеновка Николаевской области на мине подорвались 4 человека.

Источник: председатель Снигиревской городской военной администрации на Николаевщине Иван Кухта

Дословно: "Возле села Евгеновка на мине подорвались четыре человека. Сейчас очень срочно нужна кровь IV (+) группы!

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Просим неравнодушных граждан с указанной группой крови срочно обратиться в Снигиревскую городскую больницу и сдать кровь".

Детали: Кухта не сообщил о состоянии пострадавших, но призвал как можно скорее помочь со сдачей крови, поскольку "счет идет на минуты".

Исправлено: Ранее в новости указывалось, что случай произошел в Херсонской области.

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Темы: Херсонская областьвойна
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