Зеленський про нічну атаку РФ: понад 50 ракет і 20 "Шахедів", а Путін – нацист
Президент Володимир Зеленський, коментуючи атаку РФ в ніч на 8 травня, заявив, що лише нацист здатен та такий злочин в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За його словами, Росія випустила понад 50 ракет і більш як 20 "шахедів" по Україні.
Джерело: Зеленський у Facebook
Пряма мова: "Масований ракетний удар нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Понад 50 ракет і більш як 20 "шахедів" по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Усі необхідні служби вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки терору.
Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму".
Нагадаємо:
- У ніч на 8 травня РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській та Вінницькій.
- Уночі 8 травня російські окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання.
- Російські окупанти під час нічної ракетної атаки пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, 13 житлових будинків та десятки гаражів у Кіровоградській області, поранення дістала дитина, є влучання і у Полтавській області.