Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Зеленський про нічну атаку РФ: понад 50 ракет і 20 "Шахедів", а Путін – нацист

Альона Мазуренко Середа, 8 травня 2024, 08:29
Зеленський про нічну атаку РФ: понад 50 ракет і 20 Шахедів, а Путін – нацист
фото: Зеленський у Facebook

Президент Володимир Зеленський, коментуючи атаку РФ в ніч на 8 травня, заявив, що лише нацист здатен та такий злочин в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За його словами, Росія випустила понад 50 ракет і більш як 20 "шахедів" по Україні.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Масований ракетний удар нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Реклама:

Понад 50 ракет і більш як 20 "шахедів" по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Усі необхідні служби вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки терору.

Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У ніч на 8 травня РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській та Вінницькій. 
  • Уночі 8 травня російські окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання.
  • Російські окупанти під час нічної ракетної атаки пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, 13 житлових будинків та десятки гаражів у Кіровоградській області, поранення дістала дитина, є влучання і у Полтавській області.

Теми: Зеленськийракетний ударРосіяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Готуємо документи, які точно стануть новинами в найближчі тижні
Уряд підтримав проєкт указу Зеленського про створення Сил безпілотних систем в ЗСУ
У Зеленського сподіваються фіналізувати безпекову угоду із США вже у травні
Останні новини
00:10
Окупанти завдають ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
23:17
відеоУ Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
22:45
Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
22:22
"Отелло" у столичному Театрі Лесі Українки: що треба знати про прем'єру
22:07
Через обстріл на Дніпропетровщині загинуло двоє залізничників
Усі новини...
Реклама:
Реклама: