Президент Володимир Зеленський, коментуючи атаку РФ в ніч на 8 травня, заявив, що лише нацист здатен та такий злочин в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За його словами, Росія випустила понад 50 ракет і більш як 20 "шахедів" по Україні.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Масований ракетний удар нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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Понад 50 ракет і більш як 20 "шахедів" по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Усі необхідні служби вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки терору.

Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму".

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