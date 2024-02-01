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На фронті за добу 58 зіткнень, ворог намагається штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб

Тетяна ОлійникЧетвер, 1 лютого 2024, 19:58
На фронті за добу 58 зіткнень, ворог намагається штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
Ілюстративне фото - Генштаб

За минулу добу на фронті відбулось 58 бойових зіткнень, ворог завдав 2 ракетних удари, один з яких керованою авіаційною ракетою Х-59 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької області.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 1 лютого

Деталі: Також окупанти завдали 66 авіаційних ударів, здійснили 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак біля Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито атаку неподалік Тернів Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку неподалік Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

ВІДЕО ДНЯ

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак в районі Авдіївки та ще 5 - біля Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногрівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, 11 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку противника біля Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 13 безуспішних спроб штурму позицій наших військ.

Дослівно: "Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Також у ніч на 1 лютого силами ГУР МО України в західній частині тимчасово окупованого Криму було знищено ракетний катер 41 бригади ракетних катерів чорноморського флоту РФ".

Теми: ГенштабЗбройні силибойові діїАвдіївка
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