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Ракетний удар по Київщині: з'явилися нові деталі

Євген КізіловЧетвер, 15 лютого 2024, 19:24
Ракетний удар по Київщині: з'явилися нові деталі
Величезна вирва від падіння російської ракети в Бучанському районі. ФОТО: мер Бучі Анатолій ФЕДОРУК

Збільшилася кількість пошкоджених об’єктів внаслідок ранкового ракетного обстрілу росіянами Київської області.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація в Telegram

Деталі: Повідомляється, що станом на 18:00 відомо про 21 пошкоджений приватний будинок в регіоні.

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В домівках частково вибиті вікна, посічені двері, пошкоджені дахи та стіни. Загиблих та потерпілих немає.

Крім того, уламками пошкоджено 1 автівку, а також 9 нежитлових об’єктів – паркани, гаражі, господарські приміщення.

В ОВА додали, що власники пошкоджених будинків "уже отримують необхідну допомогу".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У четвер вранці повідомлялося, що внаслідок ракетної атаки в Бучанському районі Київської області утворилася величезна вирва, у будинках вибиті вікна, пошкоджені дахи.

Передісторія:

Теми: ракетний ударКиївська областьвійна
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