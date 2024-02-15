Ракетний удар по Київщині: з'явилися нові деталі
Збільшилася кількість пошкоджених об’єктів внаслідок ранкового ракетного обстрілу росіянами Київської області.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація в Telegram
Деталі: Повідомляється, що станом на 18:00 відомо про 21 пошкоджений приватний будинок в регіоні.
В домівках частково вибиті вікна, посічені двері, пошкоджені дахи та стіни. Загиблих та потерпілих немає.
Крім того, уламками пошкоджено 1 автівку, а також 9 нежитлових об’єктів – паркани, гаражі, господарські приміщення.
В ОВА додали, що власники пошкоджених будинків "уже отримують необхідну допомогу".
Що передувало: У четвер вранці повідомлялося, що внаслідок ракетної атаки в Бучанському районі Київської області утворилася величезна вирва, у будинках вибиті вікна, пошкоджені дахи.
Передісторія:
- В ніч на 15 лютого російські окупанти з кількох бомбардувальників Ту-95мс запустили ракети по Україні. У різних областях працювала ППО і лунали вибухи.
- Київська міська військова адміністрація повідомила, що усі ракети, які російські окупанти запустили по Києву вночі 15 лютого, вдалося знищити.
- У Львові під час ракетного удару зафіксовано влучання по місту: окупнати поцілили в інфраструктурний об’єкт, три людини постраждали.