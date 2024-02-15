Ракетный удар по Киевской области: появились новые детали
Увеличилось количество поврежденных объектов в результате утреннего ракетного обстрела россиянами Киевской области.
Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram
Детали: Сообщается, что по состоянию на 18:00 известно о 21 поврежденном частном доме в регионе.
В домах частично выбиты окна, посечены двери, повреждены крыши и стены. Погибших и пострадавших нет.
Кроме того, обломками поврежден 1 автомобиль, а также 9 нежилых объектов - заборы, гаражи, хозяйственные помещения.
В ОВА добавили, что владельцы поврежденных домов "уже получают необходимую помощь".
Что предшествовало: В четверг утром сообщалось, что в результате ракетной атаки в Бучанском районе Киевской области образовалась огромная воронка, в домах выбиты окна, повреждены крыши.
Предыстория:
- В ночь на 15 февраля российские оккупанты с нескольких бомбардировщиков Ту-95мс запустили ракеты по Украине. В разных областях работала ПВО и раздавались взрывы.
- Киевская городская военная администрация сообщила,что все ракеты, которые российские оккупанты запустили по Киеву ночью 15 февраля, удалось уничтожить.
- Во Львове во время ракетного удара зафиксировано попадание по городу: оккупанты попали в инфраструктурный объект, три человека пострадали.