Ракетный удар по Киевской области: появились новые детали

Огромная воронка от падения российской ракеты в Бучанском районе. ФОТО: мэр Бучи Анатолий ФЕДОРУК

Увеличилось количество поврежденных объектов в результате утреннего ракетного обстрела россиянами Киевской области.

Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram

Детали: Сообщается, что по состоянию на 18:00 известно о 21 поврежденном частном доме в регионе.

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В домах частично выбиты окна, посечены двери, повреждены крыши и стены. Погибших и пострадавших нет.

Кроме того, обломками поврежден 1 автомобиль, а также 9 нежилых объектов - заборы, гаражи, хозяйственные помещения.

В ОВА добавили, что владельцы поврежденных домов "уже получают необходимую помощь".

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Что предшествовало: В четверг утром сообщалось, что в результате ракетной атаки в Бучанском районе Киевской области образовалась огромная воронка, в домах выбиты окна, повреждены крыши.

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