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Третя штурмова: Проти нас в Авдіївці не менше 15 тисяч окупантів, ситуація надзвичайно тяжка

Альона Мазуренко П'ятниця, 16 лютого 2024, 15:40
Третя штурмова: Проти нас в Авдіївці не менше 15 тисяч окупантів, ситуація надзвичайно тяжка
АВДЇІВКА, СКРІН З МАПИ DEEPSTATE СТАНОМ НА ДЕНЬ 16 ЛЮТОГО

Проти захисників Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці воює щонайменше 15 тисяч окупантів, попри втрати росіян ситуація залишається надзвичайно тяжкою.

Джерело: Третя окрема штурмова бригада

Дослівно: "Проти сил Третьої окремої штурмової бригади на нашій ділянці фронту в Авдіївці – не менше 15 тисяч особового складу армії ворога.

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Нашою бригадою завдано критичних уражень 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам зс рф. Обидва ворожі підрозділи – фактично "стерті".

Попередньо реальна кількість втрат оцінюється в 4200 "200-ми" і "300-ми" противника.

Вагомих втрат наразі зазнає і 30-та омсбр ЗС РФ. Точаться бої проти 35-ої та 55-ої омсбр 41-ї армії, й проти 21-ої та 15-ої омсбр 2-ї армії...

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Попри те, що окупанти зазнають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно тяжкою".

Деталі: За наявними даними 3-ї штурмової, сили окупантів на цій ділянці фронту наступні: 35-та; 55-та й 74-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 41-ої загальновійськової армії.

Також: 15-та, 21-ша й 30-та окремі мотострілецькі бригади РФ зі складу 2-ої загальновійськової армії.

Проти українських сил біля Авдіївки воює 114-та окрема мотострілецька бригада – колишній 11-ий окремий мотострілецький полк так званої "ДНР".

Окремі задачі виконує особовий склад ГРУ (головне управління Генштабу ЗС РФ), що здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації й артилерії.

Що було раніше: 16 лютого стало відомо, що українські захисники для збереження життів та покращення оперативної обстановки відійшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці, наразі триває перегрупування військ та посилення підрозділів.

Що передувало: 

  • В Авдіївці тривають запеклі бої. На тому напрямку Сили оборони України протистоять у тому числі російським спецпризначенцям та десанту.
  • 15 лютого Третя окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки, а також повідомила, що на Авдіївському напрямку двом бригадам ворога завдано критичного ураження, проте українським захисниками доводиться "воювати на 360 градусів", а росіяни перекидають до Авдіївки нові сили.

Теми: АвдіївкавійнаРосіяокупація
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