Третья штурмовая: Против нас в Авдеевке не менее 15 тысяч оккупантов, ситуация чрезвычайно тяжелая
Против защитников Третьей отдельной штурмовой бригады на участке фронта в Авдеевке воюет не менее 15 тысяч оккупантов, несмотря на потери россиян ситуация остается чрезвычайно тяжелой.
Источник: Третья отдельная штурмовая бригада
Дословно: "Против сил Третьей отдельной штурмовой бригады на нашем участке фронта в Авдеевке - не менее 15 тысяч личного состава армии врага.
Нашей бригадой нанесены критические поражения 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам ВС РФ. Оба вражеских подразделения - фактически "стерты".
Предварительно реальное количество потерь оценивается в 4200 "200-ми" и "300-ми" противника.
Весомые потери сейчас несет и 30-я омсбр ВС РФ. Идут бои против 35-й и 55-й омсбр 41-й армии, и против 21-й и 15-й омсбр 2-й армии...
Несмотря на то, что оккупанты несут непропорциональные потери, ситуация в Авдеевке остается чрезвычайно тяжелой".
Детали: По имеющимся данным 3-й штурмовой, силы оккупантов на этом участке фронта следующие: 35-я; 55-я и 74-я отдельные мотострелковые бригады из состава 41-й общевойсковой армии.
Также: 15-я, 21-я и 30-я отдельные мотострелковые бригады РФ из состава 2-й общевойсковой армии.
Против украинских сил возле Авдеевки воюет 114-я отдельная мотострелковая бригада - бывший 11-й отдельный мотострелковый полк так называемой "ДНР".
Отдельные задачи выполняет личный состав ГРУ (главное управление Генштаба ВС РФ), осуществляющий ночные штурмы с применением средств ночного видения, проводящий диверсии, а также корректирующий удары авиации и артиллерии.
Что было раньше: 16 февраля стало известно, что украинские защитники для сохранения жизней и улучшения оперативной обстановки отошли с позиции "Зенит" в Авдеевке, сейчас идет перегруппировка войск и усиление подразделений.
Что предшествовало:
- В Авдеевке продолжаются ожесточенные бои. На том направлении Силы обороны Украины противостоят в том числе российским спецназовцам и десанту.
- 15 февраля Третья отдельная штурмовая бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки, а также сообщила, что на Авдеевском направлении двум бригадам врага нанесено критическое поражение, однако украинским защитниками приходится "воевать на 360 градусов", а россияне перебрасывают в Авдеевку новые силы.