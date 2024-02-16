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Третья штурмовая: Против нас в Авдеевке не менее 15 тысяч оккупантов, ситуация чрезвычайно тяжелая

Алена МазуренкоПятница, 16 февраля 2024, 15:40
Третья штурмовая: Против нас в Авдеевке не менее 15 тысяч оккупантов, ситуация чрезвычайно тяжелая
АВДЕЕВКА, СКРИН С КАРТЫ DEEPSTATE ПО СОСТОЯНИЮ НА ДЕНЬ 16 ФЕВРАЛЯ

Против защитников Третьей отдельной штурмовой бригады на участке фронта в Авдеевке воюет не менее 15 тысяч оккупантов, несмотря на потери россиян ситуация остается чрезвычайно тяжелой.

Источник: Третья отдельная штурмовая бригада

Дословно: "Против сил Третьей отдельной штурмовой бригады на нашем участке фронта в Авдеевке - не менее 15 тысяч личного состава армии врага.

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Нашей бригадой нанесены критические поражения 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам ВС РФ. Оба вражеских подразделения - фактически "стерты".

Предварительно реальное количество потерь оценивается в 4200 "200-ми" и "300-ми" противника.

Весомые потери сейчас несет и 30-я омсбр ВС РФ. Идут бои против 35-й и 55-й омсбр 41-й армии, и против 21-й и 15-й омсбр 2-й армии...

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Несмотря на то, что оккупанты несут непропорциональные потери, ситуация в Авдеевке остается чрезвычайно тяжелой".

Детали: По имеющимся данным 3-й штурмовой, силы оккупантов на этом участке фронта следующие: 35-я; 55-я и 74-я отдельные мотострелковые бригады из состава 41-й общевойсковой армии.

Также: 15-я, 21-я и 30-я отдельные мотострелковые бригады РФ из состава 2-й общевойсковой армии.

Против украинских сил возле Авдеевки воюет 114-я отдельная мотострелковая бригада - бывший 11-й отдельный мотострелковый полк так называемой "ДНР".

Отдельные задачи выполняет личный состав ГРУ (главное управление Генштаба ВС РФ), осуществляющий ночные штурмы с применением средств ночного видения, проводящий диверсии, а также корректирующий удары авиации и артиллерии.

Что было раньше: 16 февраля стало известно, что украинские защитники для сохранения жизней и улучшения оперативной обстановки отошли с позиции "Зенит" в Авдеевке, сейчас идет перегруппировка войск и усиление подразделений.

Что предшествовало:

  • В Авдеевке продолжаются ожесточенные бои. На том направлении Силы обороны Украины противостоят в том числе российским спецназовцам и десанту.
  • 15 февраля Третья отдельная штурмовая бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки, а также сообщила, что на Авдеевском направлении двум бригадам врага нанесено критическое поражение, однако украинским защитниками приходится "воевать на 360 градусов", а россияне перебрасывают в Авдеевку новые силы.

Темы: АвдеевкавойнаРосcияоккупация
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