Величезну вирву в Бучанському районі зробила північнокорейська ракета KN-24 — джерела
15 лютого при масованому ударі по Україні Росія, ймовірно, використала північнокорейську ракету KN-24, падіння якої спричинило величезну вирву в Бучанському районі, що під Києвом.
Джерело: співрозмовникі "Української правди" у правоохоронних органах
Деталі: За словами джерел УП, це вже не перше використання такого типу ракет.
За даними американського аналітичного центру CSIS, дальність ураження KN-24 – до 410 км, а корисне навантаження – 400-500 кг. Ракета зовнішньо схожа на американські ATACMS.
За оцінками Forbes, вартість такої ракети може сягати 1,5 млн доларів.
Що передувало: У четвер вранці внаслідок ракетної атаки в Бучанському районі Київської області утворилася величезна вирва, у будинках вибиті вікна, пошкоджені дахи.
Передісторія:
- В ніч на 15 лютого російські окупанти з кількох бомбардувальників Ту-95мс запустили ракети по Україні. У різних областях працювала ППО і лунали вибухи.
- Київська міська військова адміністрація повідомила, що усі ракети, які російські окупанти запустили по Києву вночі 15 лютого, вдалося знищити.
- У Львові під час ракетного удару зафіксовано влучання по місту: окупнати поцілили в інфраструктурний об’єкт, три людини постраждали.