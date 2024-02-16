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Величезну вирву в Бучанському районі зробила північнокорейська ракета KN-24 — джерела

Євген Будерацький, Євген КізіловП'ятниця, 16 лютого 2024, 17:26
Величезну вирву в Бучанському районі зробила північнокорейська ракета KN-24 — джерела
Величезна вирва від падіння ракети в Бучанському районі. ФОТО: мер Бучі Анатолій ФЕДОРУК

15 лютого при масованому ударі по Україні Росія, ймовірно, використала північнокорейську ракету KN-24, падіння якої спричинило величезну вирву в Бучанському районі, що під Києвом.

Джерело: співрозмовникі "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: За словами джерел УП, це вже не перше використання такого типу ракет.

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За даними американського аналітичного центру CSIS, дальність ураження KN-24 – до 410 км, а корисне навантаження – 400-500 кг. Ракета зовнішньо схожа на американські ATACMS.

За оцінками Forbes, вартість такої ракети може сягати 1,5 млн доларів.

 
Ракета KN-24. Фото: Defense Express

Що передувало: У четвер вранці внаслідок ракетної атаки в Бучанському районі Київської області утворилася величезна вирва, у будинках вибиті вікна, пошкоджені дахи.

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Теми: БучаКНДРПівнічна Кореяракетний удар
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