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Огромную воронку в Бучанском районе вырыла северокорейская ракета KN-24 – источники

Евгений Будерацкий, Евгений КизиловПятница, 16 февраля 2024, 17:26
Огромную воронку в Бучанском районе вырыла северокорейская ракета KN-24 – источники
Огромная воронка от падения ракеты в Бучанском районе. ФОТО: мэр Бучи Анатолий ФЕДОРУК

15 февраля при массированном ударе по Украине Россия, вероятно, использовала северокорейскую ракету KN-24, падение которой привело к образованию огромной воронки в Бучанском районе под Киевом.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По словам источников УП, это уже не первое использование такого типа ракет.

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По данным американского аналитического центра CSIS, дальность поражения KN-24 - до 410 км, а полезная нагрузка - 400-500 кг. Ракета внешне похожа на американские ATACMS.

По оценкам Forbes, стоимость такой ракеты может достигать 1,5 млн долларов.

 
Ракета KN-24. Фото: Defense Express

Что предшествовало: В четверг утром в результате ракетной атаки в Бучанском районе Киевской области образовалась огромная воронка, в домах выбиты окна, повреждены крыши.

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Темы: БучаКНДРСеверная Кореяракетный удар
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