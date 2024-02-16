Огромную воронку в Бучанском районе вырыла северокорейская ракета KN-24 – источники
15 февраля при массированном ударе по Украине Россия, вероятно, использовала северокорейскую ракету KN-24, падение которой привело к образованию огромной воронки в Бучанском районе под Киевом.
Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: По словам источников УП, это уже не первое использование такого типа ракет.
По данным американского аналитического центра CSIS, дальность поражения KN-24 - до 410 км, а полезная нагрузка - 400-500 кг. Ракета внешне похожа на американские ATACMS.
По оценкам Forbes, стоимость такой ракеты может достигать 1,5 млн долларов.
Что предшествовало: В четверг утром в результате ракетной атаки в Бучанском районе Киевской области образовалась огромная воронка, в домах выбиты окна, повреждены крыши.
Предыстория:
- В ночь на 15 февраля российские оккупанты с нескольких бомбардировщиков Ту-95мс запустили ракеты по Украине. В разных областях работала ПВО и раздавались взрывы.
- Киевская городская военная администрация сообщила,что все ракеты, которые российские оккупанты запустили по Киеву ночью 15 февраля, удалось уничтожить.
- Во Львове во время ракетного удара зафиксировано попадание по городу: оккупанты попали в инфраструктурный объект, три человека пострадали.