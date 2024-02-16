Боєць про Авдіївку: Росіяни нас майже оточили, але не змогли замкнути кільце

Російським військам майже вдалося оточити українських бійців в Авдіївці, але "замкнути кільце" вони не зуміли. Наразі ситуація "вирівнялася".

Джерело: заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України майор Родіон Кудряшов в ефірі "Української правди"

Пряма мова: "Ворогу майже вдалося оточити, але не вдалося замкнути кільце".

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Деталі: За його словами, українські військові вели бій "у напрямку 360", тобто в усі боки. Але завдяки успішним рейдово-ударним діям 3-ї ОШБр і суміжних підрозділів вдалося "покращити ситуацію і вирівняти критичне становище".

Кудряшов пояснив, що ситуація в районі Авдіївки дуже складна, противник по кількості переважає українські війська у співвідношенні 7 до 1. Але при цьому ворог великого успіху не має.

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Що передувало: Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що станом на першу годину дня в Авдіївці, що на Донеччині, ворог не заблокував жоден український підрозділ. Триває операція з оборони міста.

Також Тарнавський повідомив, що українські захисники для збереження життів та покращення оперативної обстановки відійшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці.

А президент Володимир Зеленський сказав, що в ситуації з намаганням російської армії захопити Авдіївку він вимагає від військового керівництва насамперед зберегти життя захисників України.