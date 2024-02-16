Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Боєць про Авдіївку: Росіяни нас майже оточили, але не змогли замкнути кільце

Євген КізіловП'ятниця, 16 лютого 2024, 21:50
Боєць про Авдіївку: Росіяни нас майже оточили, але не змогли замкнути кільце
фото: Getty Images

Російським військам майже вдалося оточити українських бійців в Авдіївці, але "замкнути кільце" вони не зуміли. Наразі ситуація "вирівнялася".

Джерело: заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України майор Родіон Кудряшов в ефірі "Української правди"

Пряма мова: "Ворогу майже вдалося оточити, але не вдалося замкнути кільце".

Реклама:

Деталі: За його словами, українські військові вели бій "у напрямку 360", тобто в усі боки. Але завдяки успішним рейдово-ударним діям 3-ї ОШБр і суміжних підрозділів вдалося "покращити ситуацію і вирівняти критичне становище".

Кудряшов пояснив, що ситуація в районі Авдіївки дуже складна, противник по кількості переважає українські війська у співвідношенні 7 до 1. Але при цьому ворог великого успіху не має.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що станом на першу годину дня в Авдіївці, що на Донеччині, ворог не заблокував жоден український підрозділ. Триває операція з оборони міста.

Також Тарнавський повідомив, що українські захисники для збереження життів та покращення оперативної обстановки відійшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці.

А президент Володимир Зеленський сказав, що в ситуації з намаганням російської армії захопити Авдіївку він вимагає від військового керівництва насамперед зберегти життя захисників України.

Теми: АвдіївкавійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ

ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Пентагон назвав "стратегічним" вихід українських сил з Авдіївки

В ОК "Південь" спростували заяву Шойгу про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра

У лікарні помер другий українець, якого поранили ножем у німецькому Оберхаузені

Бронювати робітників ОПК стане простіше: Мінстратегпром змінив правила

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Авдіївка
Тарнавський: На Авдіївському коксохімі триває пожежа, кілька бійців потрапили в полон
Від КАБів сиплеться стеля: 3-тя штурмова показала відео з підвалів Авдіївського коксохіму
На фронті за добу 70 зіткнень, ворог продовжує спроби захопити Авдіївку – Генштаб
Останні новини
11:05
Українці вважають США та Польщу дружніми країнами, але відсоток падає – опитування
11:04
Кількість поранених через удар по Краматорську зросла до 7
10:59
Пропагандисти заявили про самогубство Z-блогера, який мав конфлікт із Соловйовим
10:49
Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде
10:27
Буданов: У Росії немає сил, щоб захопити Донеччину і Луганщину цього року
10:24
фотоРосіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: 4 поранених
10:15
"Шахеди" ворога вдарили по Добропіллю: поранено двох жінок
10:08
Україна досі купує російський автогаз: як він потрапляє в країну
10:00
фотоАрхеологи дослідили напис на 2000-річній "бронзовій руці": ймовірно, це зразок стародавньої мови
09:50
У січні держава профінансувала соцвидатків майже на 37 мільярдів
Усі новини...
Реклама: