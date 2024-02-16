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Боец об Авдеевке: Россияне нас почти окружили, но не смогли замкнуть кольцо

Евгений КизиловПятница, 16 февраля 2024, 21:50
Боец об Авдеевке: Россияне нас почти окружили, но не смогли замкнуть кольцо
фото: Getty Images

Российским войскам почти удалось окружить украинских бойцов в Авдеевке, но "замкнуть кольцо" они не сумели. Сейчас ситуация "выровнялась".

Источник: заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины майор Родион Кудряшов в эфире "Украинской правды"

Прямая речь: "Врагу почти удалось окружить, но не удалось замкнуть кольцо".

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Детали: По его словам, украинские военные вели бой "в направлении 360", то есть во все стороны. Но благодаря успешным рейдово-ударным действиям 3-й ОШБр и смежных подразделений удалось "улучшить ситуацию и выровнять критическое положение".

Кудряшов пояснил, что ситуация в районе Авдеевки очень сложная, противник по количеству превосходит украинские войска в соотношении 7 к 1. Но при этом враг большого успеха не имеет.

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Что предшествовало: Ранее командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что по состоянию на час дня в Авдеевке Донецкой области враг не заблокировал ни одно украинское подразделение. Продолжается операция по обороне города.

Также Тарнавский сообщил, что украинские защитники для сохранения жизней и улучшения оперативной обстановки отошли с позиции "Зенит" в Авдеевке.

А президент Владимир Зеленский сказал, что в ситуации с попыткой российской армии захватить Авдеевку он требует от военного руководства прежде всего сохранить жизни защитников Украины.

Темы: АвдеевкавойнаВооруженные силы
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