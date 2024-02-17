Внаслідок удару по 128 бригаді в листопаді було поранено понад 40 військових – ЗМІ

Через ракетний удар по військових 128 бригади під час урочистостей 3 листопада 2023 року поранення отримав 41 військовослужбовець.

Джерело: Суспільне з посиланням на відповідь на запит Управління Державного Бюро Розслідувань у місті Мелітополі

Деталі: Раніше бригада повідомила про 19 загиблих військовослужбовців, серед яких офіцери, кількість поранених не називали.

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Водночас один з бійців, який був на місці, сказав, що поранило близько 35 осіб.

У відповідь на запит Управління Державного Бюро Розслідувань у місті Мелітополі повідомило, що точна кількість поранених військовослужбовців – 41.

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