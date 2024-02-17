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Внаслідок удару по 128 бригаді в листопаді було поранено понад 40 військових – ЗМІ

Ольга Глущенко Субота, 17 лютого 2024, 00:34
Внаслідок удару по 128 бригаді в листопаді було поранено понад 40 військових – ЗМІ
Фото з Facebook Solomiia Bobrovska

Через ракетний удар по військових 128 бригади під час урочистостей 3 листопада 2023 року поранення отримав 41 військовослужбовець.

Джерело: Суспільне з посиланням на відповідь на запит Управління Державного Бюро Розслідувань у місті Мелітополі

Деталі: Раніше бригада повідомила про 19 загиблих військовослужбовців, серед яких офіцери, кількість поранених не називали.

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Водночас один з бійців, який був на місці, сказав, що поранило близько 35 осіб.

У відповідь на запит Управління Державного Бюро Розслідувань у місті Мелітополі повідомило, що точна кількість поранених військовослужбовців – 41.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Джерела УП повідомили, що Росія вдарила по скупченню військових128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у прифронтовому селі Запорізької області о 10 ранку 3 листопада. Повідомлялося, що може йтися про загибельь понад 20 бійців. Військових, імовірно, зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь Дня артилерії.
  • Міністр оборони Рустем Умєров увечері 4 листопада доручив Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевіркуза фактом цієї трагедії.
  • У Закарпатській області оголосили триденну жалобу через масову загибель бійців 128 бригади, по яких влучила Росія ймовірно під час святкового нагородження.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що трагедії з масовою загибеллю воїнів 128-ї гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області можна було уникнути. Президент наголосив, що триває розслідування, яке має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.

Теми: Запорізька областьракетний ударвійна
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