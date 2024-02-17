В результате удара по 128 бригаде в ноябре были ранены более 40 военных – СМИ

Из-за ракетного удара по военным 128 бригады во время торжеств 3 ноября 2023 года ранения получил 41 военнослужащий.

Источник: Суспільне со ссылкой на ответ на запрос Управления Государственного Бюро Расследований в городе Мелитополе

Детали: Ранее бригада сообщила о 19 погибших военнослужащих, среди которых офицеры, количество раненых не называли.

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В то же время один из бойцов, который был на месте, сказал, что ранило около 35 человек.

В ответ на запрос Управление Государственного Бюро Расследований в городе Мелитополе сообщило, что точное количество раненых военнослужащих – 41.

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