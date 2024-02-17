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В результате удара по 128 бригаде в ноябре были ранены более 40 военных – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 февраля 2024, 00:34
В результате удара по 128 бригаде в ноябре были ранены более 40 военных – СМИ
Фото из Facebook Solomiia Bobrovska

Из-за ракетного удара по военным 128 бригады во время торжеств 3 ноября 2023 года ранения получил 41 военнослужащий.

Источник: Суспільне со ссылкой на ответ на запрос Управления Государственного Бюро Расследований в городе Мелитополе

Детали: Ранее бригада сообщила о 19 погибших военнослужащих, среди которых офицеры, количество раненых не называли.

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В то же время один из бойцов, который был на месте, сказал, что ранило около 35 человек.

В ответ на запрос Управление Государственного Бюро Расследований в городе Мелитополе сообщило, что точное количество раненых военнослужащих – 41.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Источники УП сообщили, что Россия ударила по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в прифронтовом селе Запорожской области в 10 утра 3 ноября. Сообщалось, что могли погибнуть более 20 бойцов. Военных, вероятно, собрали в одном месте, чтобы наградить в честь Дня артиллерии.
  • Министр обороны Рустем Умеров вечером 4 ноября поручил Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии.
  • В Закарпатской области объявили трехдневный траур из-за массовой гибели бойцов 128 бригады, по которым попала Россия вероятно во время праздничного награждения.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что трагедии с массовой гибелью воинов 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области можно было избежать. Президент подчеркнул, что сейчас идет расследование, которое должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.

Темы: Запорожская областьракетный ударвойна
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