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ЦНС: Російське командування використовувало спецназ для "м’ясних штурмів" в Авдіїївці

Олена ІвашківНеділя, 18 лютого 2024, 07:11
ЦНС: Російське командування використовувало спецназ для м’ясних штурмів в Авдіїївці
ПАНОРАМА АВДІЇВКИ, ФОТО: INSTAGRAM.COM/LIBKOS/ПАНОРАМА АВДЕЕВКИ, ФОТО: INSTAGRAM.COM/LIBKOS/

Через шалені втрати російської піхоти під час штурму Авдіївки, окупанти залучали до "м’ясних штурмів" елітні підрозділи Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ.

Джерело: Центр національного спротиву (ЦНС)

Деталі: Оскільки підготовлений особовий склад спецпідрозділів залучали до нетипових завдань, вони фактично частково втратили бойові спроможності. 

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У ЦНС зазначили, що російські спецпідрозділи були розбиті українськими захисниками, які зустріли ворога на підготовлених позиціях. 

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Теми: Авдіївкавійна
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