ЦНС: Російське командування використовувало спецназ для "м’ясних штурмів" в Авдіїївці
Неділя, 18 лютого 2024, 07:11
Через шалені втрати російської піхоти під час штурму Авдіївки, окупанти залучали до "м’ясних штурмів" елітні підрозділи Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ.
Джерело: Центр національного спротиву (ЦНС)
Деталі: Оскільки підготовлений особовий склад спецпідрозділів залучали до нетипових завдань, вони фактично частково втратили бойові спроможності.
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У ЦНС зазначили, що російські спецпідрозділи були розбиті українськими захисниками, які зустріли ворога на підготовлених позиціях.
Передісторія:
- В ніч на суботу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України.
- Водночас командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна звернеться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників через "деяку кількість" полонених в Авдіївці українських воїнів.
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