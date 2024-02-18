ЦНС: Російське командування використовувало спецназ для "м’ясних штурмів" в Авдіїївці

Через шалені втрати російської піхоти під час штурму Авдіївки, окупанти залучали до "м’ясних штурмів" елітні підрозділи Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ.

Джерело: Центр національного спротиву (ЦНС)

Деталі: Оскільки підготовлений особовий склад спецпідрозділів залучали до нетипових завдань, вони фактично частково втратили бойові спроможності.

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У ЦНС зазначили, що російські спецпідрозділи були розбиті українськими захисниками, які зустріли ворога на підготовлених позиціях.

Передісторія:

В ніч на суботу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України.

Водночас командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна звернеться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників через "деяку кількість" полонених в Авдіївці українських воїнів.