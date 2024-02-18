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ЦНС: Российское командование использовало спецназ для "мясных штурмов" в Авдеевке

Алена ИвашкивВоскресенье, 18 февраля 2024, 07:11
ЦНС: Российское командование использовало спецназ для мясных штурмов в Авдеевке
ПАНОРАМА АВДЕЕВКИ, ФОТО: INSTAGRAM.COM/LIBKOS/

Из-за безумных потерь российской пехоты во время штурма Авдеевки, оккупанты привлекали к "мясным штурмам" элитные подразделения Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

Источник: Центр национального сопротивления (ЦНС)

Детали:  Поскольку подготовленный личный состав спецподразделений привлекали к нетипичным задачам, они фактически частично потеряли боевые способности.  

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В ЦНС отметили, что российские спецподразделения были разбиты украинскими защитниками, которые встретили врага на подготовленных позициях.

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Темы: Авдеевкавойна
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