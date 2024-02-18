ЦНС: Российское командование использовало спецназ для "мясных штурмов" в Авдеевке
Воскресенье, 18 февраля 2024, 07:11
Из-за безумных потерь российской пехоты во время штурма Авдеевки, оккупанты привлекали к "мясным штурмам" элитные подразделения Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.
Источник: Центр национального сопротивления (ЦНС)
Детали: Поскольку подготовленный личный состав спецподразделений привлекали к нетипичным задачам, они фактически частично потеряли боевые способности.
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В ЦНС отметили, что российские спецподразделения были разбиты украинскими защитниками, которые встретили врага на подготовленных позициях.
Предыстория:
- В ночь на субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что у России потери в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины.
- В то же время командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина обратится к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам из-за "некоторого количества" пленных в Авдеевке украинских воинов.
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