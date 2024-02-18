Зеленський: Цього тижня всі небайдужі серця переживали за нашу Авдіївку
Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня всі небайдужі переживали за українських героїв і за Авдіївку.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Завершуємо тиждень, дуже складний тиждень. І важливо зараз відзначити кілька речей.
Перше – вдячність усім нашим воїнам, усім, хто працює на оборону, усім, хто допомагає. Цього тижня всі небайдужі серця – і не лише в Україні – переживали за наших героїв, за нашу Авдіївку, за кожного її оборонця та за долю всіх наших людей, за долю всієї держави.
Битва триває, і головне – у цій битві ми робимо все можливе й неможливе, щоб здолати російське зло й захистити якнайбільше українських життів. Українці не вперше б’ються героїчно, але вперше у своїй історії Україна досягла такої світової солідарності й підтримки.
І хоч бувають різні політичні настрої у світі, різні спалахи проблем, які розосереджують увагу, ми все одно – усі разом – робимо максимум, щоб світ був з нами – з Україною. А отже, щоб наші воїни могли зупиняти російських нелюдів і повертати Україні українське. Я дякую всім, хто б’ється, хто допомагає, хто зберігає стійкість та рішучість".
Передісторія:
- В ніч на суботу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України.
- Водночас командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна звернеться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників через "деяку кількість" полонених в Авдіївці українських воїнів.
- Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін повідомив, що станом на вечір суботи більша частина українських військових вийшла з Авдіївки, у 3-й ОШБр не мають інформації про масове взяття їх у полон.
- Рідні поранених в Авдіївці бійців, яких росіяни взяли у полон після захоплення позиції "Зеніт" в Авдіївці, впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.