Зеленський: Цього тижня всі небайдужі серця переживали за нашу Авдіївку

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня всі небайдужі переживали за українських героїв і за Авдіївку.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Завершуємо тиждень, дуже складний тиждень. І важливо зараз відзначити кілька речей.

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Перше – вдячність усім нашим воїнам, усім, хто працює на оборону, усім, хто допомагає. Цього тижня всі небайдужі серця – і не лише в Україні – переживали за наших героїв, за нашу Авдіївку, за кожного її оборонця та за долю всіх наших людей, за долю всієї держави.

Битва триває, і головне – у цій битві ми робимо все можливе й неможливе, щоб здолати російське зло й захистити якнайбільше українських життів. Українці не вперше б’ються героїчно, але вперше у своїй історії Україна досягла такої світової солідарності й підтримки.

І хоч бувають різні політичні настрої у світі, різні спалахи проблем, які розосереджують увагу, ми все одно – усі разом – робимо максимум, щоб світ був з нами – з Україною. А отже, щоб наші воїни могли зупиняти російських нелюдів і повертати Україні українське. Я дякую всім, хто б’ється, хто допомагає, хто зберігає стійкість та рішучість".

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