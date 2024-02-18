Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Цього тижня всі небайдужі серця переживали за нашу Авдіївку

Катерина ТищенкоНеділя, 18 лютого 2024, 22:01
Зеленський: Цього тижня всі небайдужі серця переживали за нашу Авдіївку
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня всі небайдужі переживали за українських героїв і за Авдіївку.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Завершуємо тиждень, дуже складний тиждень. І важливо зараз відзначити кілька речей.

Реклама:

Перше – вдячність усім нашим воїнам, усім, хто працює на оборону, усім, хто допомагає. Цього тижня всі небайдужі серця – і не лише в Україні – переживали за наших героїв, за нашу Авдіївку, за кожного її оборонця та за долю всіх наших людей, за долю всієї держави.

Битва триває, і головне – у цій битві ми робимо все можливе й неможливе, щоб здолати російське зло й захистити якнайбільше українських життів. Українці не вперше б’ються героїчно, але вперше у своїй історії Україна досягла такої світової солідарності й підтримки.

І хоч бувають різні політичні настрої у світі, різні спалахи проблем, які розосереджують увагу, ми все одно – усі разом – робимо максимум, щоб світ був з нами – з Україною. А отже, щоб наші воїни могли зупиняти російських нелюдів і повертати Україні українське. Я дякую всім, хто б’ється, хто допомагає, хто зберігає стійкість та рішучість".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: ЗеленськийАвдіївка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки

У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року

фотоСирський та Умєров відвідали передову

ППО збила майже усі з 18 запущених Росією "Шахедів"

США, Британія і союзники завдали нових ударів по об’єктах єменських хуситів – Пентагон

Росіяни окупували Ласточкине, що біля Авдіївки – DeepState

Усі новини...
Зеленський
Зеленський підбив підсумки Мюнхенської безпекової конференції
Україна погодила безпекові угоди ще з кількома державами – Зеленський
ЗСУ були змушені вийти з Авдіївки через брак боєприпасів і бездіяльність Конгресу США – Байден
Останні новини
12:59
Джонсон: Не можна виключати, що Путін може напасти на НАТО
12:42
Україна у 2024 році в 6 разів збільшить обʼєми ВПК - Камишін
12:29
На Львівщині жінка хотіла обміняти у сервісному центрі МВС "куплені" водійські права: її покарали
12:17
Федоров: З часом оператори зможуть керувати БПЛА, перебуваючи далеко від фронту
11:58
В Будапешті влаштували проукраїнський мітинг під посольством РФ
11:45
Лукашенко заявив, що піде на наступні вибори, а "ліміт революцій" у Білорусі вичерпано
11:37
ВІДЕОПовернувся на фронт на протезі: історія 20-річного захисника, який на війні втратив ногу
11:27
Нацбанк продав найбільше валюти на міжбанку з початку року
11:13
фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки
11:10
"Ображала гідність, вдарила по голові": у Львові суд покарав жінку за домашнє насильство над чоловіком
Усі новини...
Реклама: