Зеленский: На этой неделе все неравнодушные сердца переживали за нашу Авдеевку
Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе все неравнодушные переживали за украинских героев и за Авдеевку.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Завершаем неделю, очень сложную неделю. И важно сейчас отметить несколько вещей.
Первое – благодарность всем нашим воинам, всем, кто работает на оборону, всем, кто помогает. На этой неделе все неравнодушные сердца – и не только в Украине – переживали за наших героев, за нашу Авдеевку, за каждого ее защитника и за судьбу всех наших людей, за судьбу всего государства.
Битва продолжается, и главное – в этой битве мы делаем все возможное и невозможное, чтобы преодолеть российское зло и защитить как можно больше украинских жизней. Украинцы не впервые сражаются героически, но впервые в своей истории Украина достигла такой мировой солидарности и поддержки.
И хотя бывают разные политические настроения в мире, различные вспышки проблем, которые рассредоточивают внимание, мы все равно – все вместе – делаем максимум, чтобы мир был с нами – с Украиной. А значит, чтобы наши воины могли останавливать российских извергов и возвращать Украине украинское. Я благодарю всех, кто бьется, кто помогает, кто сохраняет стойкость и решимость".
Предыстория:
- В ночь на субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что у России потери в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины.
- В то же время командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина обратится к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам из-за "некоторого количества" пленных в Авдеевке украинских воинов.
- Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин сообщил, что по состоянию на вечер субботы большая часть украинских военных вышла из Авдеевки, в 3-й ОШБр не располагают информацией о массовом взятии их в плен.
- Родные раненых в Авдеевке бойцов, которых россияне взяли в плен после захвата позиции "Зенит" в Авдеевке, узнали их тела по видео в соцсетях.