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Зеленский: На этой неделе все неравнодушные сердца переживали за нашу Авдеевку

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 февраля 2024, 22:01
Зеленский: На этой неделе все неравнодушные сердца переживали за нашу Авдеевку
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе все неравнодушные переживали за украинских героев и за Авдеевку.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Завершаем неделю, очень сложную неделю. И важно сейчас отметить несколько вещей.

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Первое – благодарность всем нашим воинам, всем, кто работает на оборону, всем, кто помогает. На этой неделе все неравнодушные сердца – и не только в Украине – переживали за наших героев, за нашу Авдеевку, за каждого ее защитника и за судьбу всех наших людей, за судьбу всего государства.

Битва продолжается, и главное – в этой битве мы делаем все возможное и невозможное, чтобы преодолеть российское зло и защитить как можно больше украинских жизней. Украинцы не впервые сражаются героически, но впервые в своей истории Украина достигла такой мировой солидарности и поддержки.

И хотя бывают разные политические настроения в мире, различные вспышки проблем, которые рассредоточивают внимание, мы все равно – все вместе – делаем максимум, чтобы мир был с нами – с Украиной. А значит, чтобы наши воины могли останавливать российских извергов и возвращать Украине украинское. Я благодарю всех, кто бьется, кто помогает, кто сохраняет стойкость и решимость".

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Темы: ЗеленскийАвдеевка
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