РФ стремится получить успехи на Авдеевском направлении к "красным датам" - ОСУВ "Таврия"

Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что российские военные, вероятно, стремятся получить определенные успехи на Авдеевском направлении до "красных дат", связанных с 23 и 24 февраля.

Источник: Лиховий в телемарафоне "Единые новости"

Прямая речь: "Сейчас основные события на нашей операционной зоне происходят на Авдеевском направлении и конкретно в Донецкой области. Потому что на Авдеевке враг провел перегруппировку и включает некоторые новые подразделения на усиление. С нашей стороны также есть усиление.

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За вчера там отбили 19 атак возле сел Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское, где враг хочет получить определенные успехи, возможно, к их "красным датам" в календаре, связанных с 23 февраля и трагической для всех нас датой 24 февраля. Они там развивают активность".

Детали: Лиховий добавил, что враг также 14 раз пытался прорвать оборону наших войск на Марьинском направлении.

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