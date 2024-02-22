РФ стремится получить успехи на Авдеевском направлении к "красным датам" - ОСУВ "Таврия"
Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что российские военные, вероятно, стремятся получить определенные успехи на Авдеевском направлении до "красных дат", связанных с 23 и 24 февраля.
Источник: Лиховий в телемарафоне "Единые новости"
Прямая речь: "Сейчас основные события на нашей операционной зоне происходят на Авдеевском направлении и конкретно в Донецкой области. Потому что на Авдеевке враг провел перегруппировку и включает некоторые новые подразделения на усиление. С нашей стороны также есть усиление.
За вчера там отбили 19 атак возле сел Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское, где враг хочет получить определенные успехи, возможно, к их "красным датам" в календаре, связанных с 23 февраля и трагической для всех нас датой 24 февраля. Они там развивают активность".
Детали: Лиховий добавил, что враг также 14 раз пытался прорвать оборону наших войск на Марьинском направлении.
Предыстория:
- 19 февраля защитники третьей отдельной штурмовой бригады опубликовали видео боев в дачном кооперативе в Авдеевке, бойцы прорывались сквозь боевые порядки врага.
- 47-я отдельная механизированная бригада сообщила, что бойцы их 25-го отдельного штурмового батальона последними вышли из Авдеевского коксохимического завода и не понесли потерь.
- 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что у России потери в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины.