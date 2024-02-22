Байден зустрівся з дружиною Навального та анонсував нові санкції проти Путіна

Президент США Джо Байден повідомив про зустріч з дружиною російського опозиціонера Олексія Навального Юлією та його дочкою Дашею та анонсував нові санкції проти Путіна.

Джерело: Байден у Facebook, CNN

Пряма мова Байдена: "Сьогодні я зустрівся з Юлією і Дашею Навальними - близькими Олексія Навального, щоб висловити свої співчуття у зв'язку з їхньою важкою втратою".

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Деталі: На зустрічі очільник Білого дому підкреслив, що спадщина мужності Олексія Навального буде жити в його дружині Юлії, його дочці а також у незліченній кількості людей по всій Росії, які борються за демократію і права людини.

Оновлено: Після зустрічі президент США повідомив, що по Навальній було помітно, що вона "продовжить битися". Також Байден пообіцяв запровадити санкції проти Путіна у зв'язку зі смертю Навального – повідомляє CNN.

Пряма мова Байдена: "Завтра ми оголосимо про санкції проти Путіна, відповідального за його смерть".

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