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Байден зустрівся з дружиною Навального та анонсував нові санкції проти Путіна

Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 лютого 2024, 23:49
Байден зустрівся з дружиною Навального та анонсував нові санкції проти Путіна
Джо Байден, Юлія Навальна, фото: facebook Байдена

Президент США Джо Байден повідомив про зустріч з дружиною російського опозиціонера Олексія Навального Юлією та його дочкою Дашею та анонсував нові санкції проти Путіна. 

Джерело: Байден у Facebook, CNN

Пряма мова Байдена: "Сьогодні я зустрівся з Юлією і Дашею Навальними - близькими Олексія Навального, щоб висловити свої співчуття у зв'язку з їхньою важкою втратою".

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Деталі: На зустрічі очільник Білого дому підкреслив, що спадщина мужності Олексія Навального буде жити в його дружині Юлії, його дочці а також у незліченній кількості людей по всій Росії, які борються за демократію і права людини.

Оновлено: Після зустрічі президент США повідомив, що по Навальній було помітно, що  вона "продовжить битися". Також Байден пообіцяв запровадити санкції проти Путіна у зв'язку зі смертю Навального – повідомляє CNN.

Пряма мова Байдена: "Завтра ми оголосимо про санкції проти Путіна, відповідального за його смерть".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 16 лютого 2024 року російська Федеральна служба виконання покарань повідомила про смерть Олексія Навальногоу виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
  • Дружина Навального Юлія того ж дня на Мюнхенській безпековій конференції заявила, що російський диктатор Володимир Путін і його оточення мають понести відповідальність за всі свої злодіяння. 
  • Президент України Володимир Зеленський і президент США Джозеф Байден також поклали відповідальність за смерть Олексія Навального на Володимира Путіна.
  • Юлія Навальна пообіцяла продовжити справу свого чоловіка і закликала боротися з Володимиром Путіним.

Теми: БайденЮлія Навальна
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