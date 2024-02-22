Байден зустрівся з дружиною Навального та анонсував нові санкції проти Путіна
Президент США Джо Байден повідомив про зустріч з дружиною російського опозиціонера Олексія Навального Юлією та його дочкою Дашею та анонсував нові санкції проти Путіна.
Джерело: Байден у Facebook, CNN
Пряма мова Байдена: "Сьогодні я зустрівся з Юлією і Дашею Навальними - близькими Олексія Навального, щоб висловити свої співчуття у зв'язку з їхньою важкою втратою".
Деталі: На зустрічі очільник Білого дому підкреслив, що спадщина мужності Олексія Навального буде жити в його дружині Юлії, його дочці а також у незліченній кількості людей по всій Росії, які борються за демократію і права людини.
Оновлено: Після зустрічі президент США повідомив, що по Навальній було помітно, що вона "продовжить битися". Також Байден пообіцяв запровадити санкції проти Путіна у зв'язку зі смертю Навального – повідомляє CNN.
Пряма мова Байдена: "Завтра ми оголосимо про санкції проти Путіна, відповідального за його смерть".
Передісторія:
- 16 лютого 2024 року російська Федеральна служба виконання покарань повідомила про смерть Олексія Навальногоу виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
- Дружина Навального Юлія того ж дня на Мюнхенській безпековій конференції заявила, що російський диктатор Володимир Путін і його оточення мають понести відповідальність за всі свої злодіяння.
- Президент України Володимир Зеленський і президент США Джозеф Байден також поклали відповідальність за смерть Олексія Навального на Володимира Путіна.
- Юлія Навальна пообіцяла продовжити справу свого чоловіка і закликала боротися з Володимиром Путіним.