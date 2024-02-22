Байден встретился с женой Навального и анонсировал новые санкции против Путина
Президент США Джо Байден сообщил о встрече с женой российского оппозиционера Алексея Навального Юлией и его дочерью Дашей и анонсировал санкции против Путина.
Источник: Байден в Facebook, CNN
Прямая речь Байдена: "Сегодня я встретился с Юлией и Дашей Навальными - близкими Алексея Навального, чтобы выразить свои соболезнования в связи с их тяжелой утратой".
Детали: На встрече глава Белого дома подчеркнул, что наследие мужества Алексея Навального будет жить в его жене Юлии, его дочери а также в бесчисленном количестве людей по всей России, которые борются за демократию и права человека.
Обновлено: После встречи президент США сообщил, что по Навальной было заметно, что она "продолжит биться". Также Байден пообещал ввести санкции против Путина в связи со смертью Навального – сообщает CNN.
Прямая речь Байдена: "Завтра мы объявим о санкциях против Путина, ответственного за его смерть".
Предистория:
- 16 февраля 2024 года российская Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о смерти Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
- Жена Навального Юлия в тот же день на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что российский диктатор Владимир Путин и его окружение должны понести ответственность за все свои злодеяния.
- Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден также возложили ответственность за смерть Алексея Навального на Владимира Путина.
- Юлия Навальная пообещала продолжить дело своего мужа и призвала бороться с Владимиром Путиным.