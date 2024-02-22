Байден встретился с женой Навального и анонсировал новые санкции против Путина

Президент США Джо Байден сообщил о встрече с женой российского оппозиционера Алексея Навального Юлией и его дочерью Дашей и анонсировал санкции против Путина.

Источник: Байден в Facebook, CNN

Прямая речь Байдена: "Сегодня я встретился с Юлией и Дашей Навальными - близкими Алексея Навального, чтобы выразить свои соболезнования в связи с их тяжелой утратой".

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Детали: На встрече глава Белого дома подчеркнул, что наследие мужества Алексея Навального будет жить в его жене Юлии, его дочери а также в бесчисленном количестве людей по всей России, которые борются за демократию и права человека.

Обновлено: После встречи президент США сообщил, что по Навальной было заметно, что она "продолжит биться". Также Байден пообещал ввести санкции против Путина в связи со смертью Навального – сообщает CNN.

Прямая речь Байдена: "Завтра мы объявим о санкциях против Путина, ответственного за его смерть".

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