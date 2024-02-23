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Соратники Навального запропонували силовикам винагороду за інформацію про його смерть

Тетяна ОлійникП'ятниця, 23 лютого 2024, 18:21
Соратники Навального запропонували силовикам винагороду за інформацію про його смерть
Соратник Навального Іван Жданов. Скриншот з Youtube-каналу Навальный.Live

Російський юрист Іван Жданов записав відеозвернення, в якому пообіцяв заплатити силовикам 20 тисяч євро за інформацію про смерть Навального.

Джерело: звернення Жданова

Деталі: Соратник Навального закликає співробітників російських силових структур надсилати будь-яку інформацію, пов'язану із вбивством Олексія Навального.

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За "цінну і повну інформацію" команда опозиціонера пообіцяла заплатити 20 тисяч євро і допомогти залишити Росію — якщо людина, яка поділилася відомостями, цього захоче.

Передісторія:

  • 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
  • Навальний перебував в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм"
  • У грудні 2023 року опозиціонер опинився у виправній колонії № 3 "Полярний вовк", яка розташована у селищі Харп в Ямало-Ненецькому автономному окрузі
  • Дружина Навального Юлія після повідомлень про його смерть у колонії звинуватила президента РФ у вбивстві, пообіцяла продовжити справу свого чоловіка і закликала боротися з Володимиром Путіним.
  • 19 лютого Людмила Навальна приїхала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сина, опозиційного політика Олексія Навального, але ні її, ні адвокатів не пустили.
  • 20 лютого матір Олексія Навального Людмила записала відеозвернення до президента РФ з вимогою віддати їй тіло сина, щоб вона могла його поховати.
  • Матір російського опозиціонера Олексія Навального Людмила записала звернення, в якому розповіла, що слідчі показали їй тіло сина, однак вимагають поховати його таємно.
  • 23 лютого Людмила повідомила, що їй погрожують поховати тіло сина в колонії, якщо вона не погодиться на таємний, тихий похорон. 

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Теми: НавальнийРосія
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