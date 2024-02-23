Соратники Навального запропонували силовикам винагороду за інформацію про його смерть
П'ятниця, 23 лютого 2024, 18:21
Російський юрист Іван Жданов записав відеозвернення, в якому пообіцяв заплатити силовикам 20 тисяч євро за інформацію про смерть Навального.
Джерело: звернення Жданова
Деталі: Соратник Навального закликає співробітників російських силових структур надсилати будь-яку інформацію, пов'язану із вбивством Олексія Навального.
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За "цінну і повну інформацію" команда опозиціонера пообіцяла заплатити 20 тисяч євро і допомогти залишити Росію — якщо людина, яка поділилася відомостями, цього захоче.
Передісторія:
- 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
- Навальний перебував в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм"
- У грудні 2023 року опозиціонер опинився у виправній колонії № 3 "Полярний вовк", яка розташована у селищі Харп в Ямало-Ненецькому автономному окрузі
- Дружина Навального Юлія після повідомлень про його смерть у колонії звинуватила президента РФ у вбивстві, пообіцяла продовжити справу свого чоловіка і закликала боротися з Володимиром Путіним.
- 19 лютого Людмила Навальна приїхала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сина, опозиційного політика Олексія Навального, але ні її, ні адвокатів не пустили.
- 20 лютого матір Олексія Навального Людмила записала відеозвернення до президента РФ з вимогою віддати їй тіло сина, щоб вона могла його поховати.
- Матір російського опозиціонера Олексія Навального Людмила записала звернення, в якому розповіла, що слідчі показали їй тіло сина, однак вимагають поховати його таємно.
- 23 лютого Людмила повідомила, що їй погрожують поховати тіло сина в колонії, якщо вона не погодиться на таємний, тихий похорон.
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