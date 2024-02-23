Соратники Навального предложили силовикам вознаграждение за информацию о его смерти

Российский юрист Иван Жданов записал видеообращение, в котором пообещал заплатить силовикам 20 тысяч евро за информацию о смерти Навального.

Источник: обращение Жданова

Детали: Соратник Навального призывает сотрудников российских силовых структур посылать любую информацию, связанную с убийством Алексея Навального.

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За "ценную и полную информацию" команда оппозиционера пообещала заплатить 20 тысяч евро и помочь покинуть Россию — если поделившийся сведениями человек этого захочет.

Предыстория:

16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Навальный находился в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме"

В декабре 2023 года оппозиционер оказался в исправительной колонии № 3 "Полярный волк", которая расположена в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе

Жена Навального Юлия после сообщений о его смерти в колонии обвинила президента РФ в убийстве, пообещала продолжить дело своего мужа и призвала бороться с Владимиром Путиным.

19 февраля Людмила Навальная приехала в морг в Салехарде, где должно было бы храниться тело ее сына, оппозиционного политика Алексея Навального, но ни ее, ни адвокатов не пустили.

20 февраля мать Алексея Навального Людмила записала видеообращение к президенту РФ с требованием отдать ей тело сына, чтобы она могла его похоронить.

Мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила записала обращение, в котором рассказала, что следователи показали ей тело сына, однако требуют похоронить его тайно.

23 февраля Людмила сообщила, что ей угрожают похоронить тело сына в колонии, если она не согласится на тайные, тихие похороны.