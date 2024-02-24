ISW: Україні не загрожує вторгнення з Придністров'я
В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що російське угруповання військ, зосереджене у Придністров'ї, не становить для України військової загрози.
Джерело: ISW
Деталі: Українські офіційні особи заявили, що ймовірність наземного нападу Росії на Україну з території Придністров'я, проросійського сепаратистського регіону Молдови, є низькою після повідомлень про те, що влада Придністров'я може закликати або організувати референдум про приєднання до Росії 28 лютого.
Речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила 23 лютого, що заяви про те, що влада Придністров'я закликатиме до російської анексії, мають на меті "розхитати" інформаційний простір і створити соціально-політичну напругу.
Крім того, речник Головного управління військової розвідки (ГУР) Андрій Юсов заявив, що інформація про те, що влада Придністров'я закликатиме до російської анексії, є "непідтвердженою".
У звіті зазначається, що ISW не помітив жодних ознак того, що обмежене російське угруповання військ у Придністров'ї може спробувати провести наземну операцію, яка могла б загрожувати Україні, і ISW не вважає, що це угруповання здатне розпочати повноцінну наземну операцію проти України.
Також аналітики додають: ISW опублікував попереджувальний прогноз 22 лютого і оцінив, що офіційні особи Придністров'я можуть закликати до проведення референдуму про приєднання до Росії для підтримки російських гібридних операцій, спрямованих на політичну і соціальну дестабілізацію Молдови. Проте це попередження стосувалося загрози для стабільності Молдови, а не ситуації в Україні.
Ключові висновки ISW за 23 лютого:
- Українські офіційні особи повідомили, що Сили оборони збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Це вже другий такий літак, збитий у 2024 році.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська планують майбутні контрнаступальні операції, хоча затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки, ймовірно, і надалі породжуватимуть невизначеність і обмеження для цих операцій.
- Українська організація з відкритих джерел Frontelligence Insight повідомила 22 лютого, що російські війська зберігають ракети і боєприпаси на раніше покинутих об'єктах поблизу російсько-українського кордону і в окупованій Україні, щоб скоротити і посилити російські логістичні лінії.
- Українські офіційні особи заявили, що ймовірність наземної атаки Росії на Україну з боку Придністров'я, проросійського сепаратистського регіону Молдови, є низькою після повідомлень про те, що влада Придністров'я може закликати або організувати референдум про приєднання до Росії 28 лютого.
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія "по суті" заморозила свою участь в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), в якій домінує Росія, на тлі погіршення російсько-вірменських відносин.
- США, Британія, Канада та Європейський Союз оголосили про нові пакети санкцій, спрямовані на стримування військових дій Росії в Україні.
- Українські війська здійснили підтверджені просування в районі Кремінної, а російські війська здійснили підтверджені просування в районі Кремінної, Бахмута і Донецька.
- Заступник начальника ГУР України генерал-майор Вадим Скібіцький заявив 23 лютого, що міжнародні санкції погіршують якість російських ракет на тлі постійних зусиль Росії щодо збільшення їх виробництва.
- Радіо Свобода (RFE/RL) 22 лютого надало додаткові подробиці про примусову депортацію українських дітей з України до Білорусі.