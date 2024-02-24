Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ISW: Україні не загрожує вторгнення з Придністров'я

Ольга Глущенко Субота, 24 лютого 2024, 06:00
ISW: Україні не загрожує вторгнення з Придністров'я
ілюстративне фото РИА "Новости"

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що російське угруповання військ, зосереджене у Придністров'ї, не становить для України військової загрози.

Джерело: ISW

Деталі: Українські офіційні особи заявили, що ймовірність наземного нападу Росії на Україну з території Придністров'я, проросійського сепаратистського регіону Молдови, є низькою після повідомлень про те, що влада Придністров'я може закликати або організувати референдум про приєднання до Росії 28 лютого.

Реклама:

Речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила 23 лютого, що заяви про те, що влада Придністров'я закликатиме до російської анексії, мають на меті "розхитати" інформаційний простір і створити соціально-політичну напругу.

Крім того, речник Головного управління військової розвідки (ГУР) Андрій Юсов заявив, що інформація про те, що влада Придністров'я закликатиме до російської анексії, є "непідтвердженою".

У звіті зазначається, що ISW не помітив жодних ознак того, що обмежене російське угруповання військ у Придністров'ї може спробувати провести наземну операцію, яка могла б загрожувати Україні, і ISW не вважає, що це угруповання здатне розпочати повноцінну наземну операцію проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Також аналітики додають: ISW опублікував попереджувальний прогноз 22 лютого і оцінив, що офіційні особи Придністров'я можуть закликати до проведення референдуму про приєднання до Росії для підтримки російських гібридних операцій, спрямованих на політичну і соціальну дестабілізацію Молдови. Проте це попередження стосувалося загрози для стабільності Молдови, а не ситуації в Україні.

Ключові висновки ISW за 23 лютого:

  • Українські офіційні особи повідомили, що Сили оборони збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Це вже другий такий літак, збитий у 2024 році.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська планують майбутні контрнаступальні операції, хоча затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки, ймовірно, і надалі породжуватимуть невизначеність і обмеження для цих операцій.
  • Українська організація з відкритих джерел Frontelligence Insight повідомила 22 лютого, що російські війська зберігають ракети і боєприпаси на раніше покинутих об'єктах поблизу російсько-українського кордону і в окупованій Україні, щоб скоротити і посилити російські логістичні лінії.
  • Українські офіційні особи заявили, що ймовірність наземної атаки Росії на Україну з боку Придністров'я, проросійського сепаратистського регіону Молдови, є низькою після повідомлень про те, що влада Придністров'я може закликати або організувати референдум про приєднання до Росії 28 лютого.
  • Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія "по суті" заморозила свою участь в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), в якій домінує Росія, на тлі погіршення російсько-вірменських відносин.
  • США, Британія, Канада та Європейський Союз оголосили про нові пакети санкцій, спрямовані на стримування військових дій Росії в Україні.
  • Українські війська здійснили підтверджені просування в районі Кремінної, а російські війська здійснили підтверджені просування в районі Кремінної, Бахмута і Донецька.
  • Заступник начальника ГУР України генерал-майор Вадим Скібіцький заявив 23 лютого, що міжнародні санкції погіршують якість російських ракет на тлі постійних зусиль Росії щодо збільшення їх виробництва.
  • Радіо Свобода (RFE/RL) 22 лютого надало додаткові подробиці про примусову депортацію українських дітей з України до Білорусі.

Теми: Придністров'яISWвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото"Поплічники Путіна": Фіцо та Орбана у Празі зустріли протестом

Європарламент підтримав виділення 50 млрд євро для України

Суд арештував головний офіс мережі лабораторій "Сінево": компанія відкидає звинувачення

Пашинський вийшов з-під варти під заставу

У Росії відправили в колонію 20-річного уродженця України, якого побив син Кадирова

Сікорський у США попросив зброю для України 

Усі новини...
Придністров'я
Врегулювання придністровського конфлікту: посол України припускає новий формат
ГУР: Інформація, що Придністров’я проситиме Путіна приєднати їх до РФ, не підтверджується
У Кишиневі відреагували на наміри придністровських депутатів проситись до Росії
Останні новини
15:28
У Раді Європи відреагували на вирок в РФ співголові "Меморіалу"
15:27
Ветерани війни зможуть безоплатно протезувати зуби: уряд запустив пілотний проєкт
15:18
Навальний погодився на обмін, про який домовлялися з Кремлем – Reuters
15:13
Шольц: Наземних військ європейських країн чи НАТО в Україні не буде
15:12
Кількість фахівців найбільших ІТ-компаній України за рік скоротилась на понад 10 тисяч - дослідження
15:02
Одна з найменших у світі риб видає звук, гучніший за постріл – вчені
15:00
Bosch і Sony закривають свої останні магазини в Росії
14:58
Не можуть поховати: соратникам Навального відмовляють ритуальні агенції Москви
14:49
Навідник ракет на багатоповерхівку в Запоріжжі отримав 15 років, тоді загинуло 5 людей
14:45
Мера Хуста відправили у відставку
Усі новини...
Реклама: