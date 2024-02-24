ISW: Україні не загрожує вторгнення з Придністров'я

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що російське угруповання військ, зосереджене у Придністров'ї, не становить для України військової загрози.

Джерело: ISW

Деталі: Українські офіційні особи заявили, що ймовірність наземного нападу Росії на Україну з території Придністров'я, проросійського сепаратистського регіону Молдови, є низькою після повідомлень про те, що влада Придністров'я може закликати або організувати референдум про приєднання до Росії 28 лютого.

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Речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила 23 лютого, що заяви про те, що влада Придністров'я закликатиме до російської анексії, мають на меті "розхитати" інформаційний простір і створити соціально-політичну напругу.

Крім того, речник Головного управління військової розвідки (ГУР) Андрій Юсов заявив, що інформація про те, що влада Придністров'я закликатиме до російської анексії, є "непідтвердженою".

У звіті зазначається, що ISW не помітив жодних ознак того, що обмежене російське угруповання військ у Придністров'ї може спробувати провести наземну операцію, яка могла б загрожувати Україні, і ISW не вважає, що це угруповання здатне розпочати повноцінну наземну операцію проти України.

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Також аналітики додають: ISW опублікував попереджувальний прогноз 22 лютого і оцінив, що офіційні особи Придністров'я можуть закликати до проведення референдуму про приєднання до Росії для підтримки російських гібридних операцій, спрямованих на політичну і соціальну дестабілізацію Молдови. Проте це попередження стосувалося загрози для стабільності Молдови, а не ситуації в Україні.

Ключові висновки ISW за 23 лютого: